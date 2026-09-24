Il bilancio 2025/26 evidenzia un nuovo passivo e il Manchester United corre ai ripari: messi in vendita piccoli frammenti di terreno del vecchio Old Trafford
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Un piccolo frammento di Old Trafford può ora entrare nelle case dei tifosi del Manchester United. Il club ha deciso di trasformare il vecchio terreno di gioco in un cimelio ufficiale, proprio mentre i nuovi conti raccontano un'altra stagione chiusa in perdita economica, nonostante i ricavi record.
Una zolla per conservare la storia: pezzi dell'Old Trafford in venditaSecondo quanto riportato da The Guardian, il Manchester United avrebbe messo in vendita pezzi del vecchio prato dell'Old Trafford al prezzo di 125 sterline. Si tratterebbe, secondo quanto riportato, di porzioni di terreno di 7 centimetri per 7, conservate all'interno di un cubo trasparente e presentate in una confezione dedicata. Il prodotto è destinato ai sostenitori che vogliono conservare un frammento dello stadio, con il club che lo presenta come un ricordo delle partite e delle giornate vissute sullo storico terreno di gioco dei Red Devils. La vendita è stata inizialmente proposta ai membri e agli abbonati del Manchester United.
La vendita, stando ai report dall'Inghilterra, nasce dal rifacimento completo del campo effettuato nell'estate del 2026. Il precedente manto erboso aveva infatti raggiunto la fine del proprio ciclo dopo 14 anni di utilizzo ed è stato rimosso per permettere alla ricostruzione del terreno di gioco. Non tutto il vecchio materiale, quindi, è stato semplicemente eliminato: una parte è stata trasformata in un oggetto da collezione. Il risultato è un prodotto insolito, ma direttamente legato alla storia recente del Manchester United.
I conti non tornano: l'iniziativa prende piede dopo le ennesime perditeL'iniziativa arriva nello stesso giorno della pubblicazione dei risultati finanziari del Manchester United risalenti alla scorsa annata sportiva: il club ha infatti chiuso l'esercizio al 30 giugno 2026 con una perdita netta di 43 milioni di sterline, il settimo risultato annuale consecutivo in rosso. Dal 2019, stando ai calcoli dei principali media, le perdite complessive hanno raggiunto quasi il mezzo miliardo di sterline, ossia 444 milioni. Il dato è ancora più interessante se si vanno ad analizzare i ricavi dei Red Devils, diventati record e vicini ai 677 milioni di sterline, crescendo dell'1,7%. Con loro, tuttavia, è aumentato anche il debito netto, passando da 472 a circa 577 milioni di sterline, come riportato dal The Guardian.
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