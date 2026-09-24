Un piccolo frammento di Old Trafford può ora entrare nelle case dei tifosi del Manchester United. Il club ha deciso di trasformare il vecchio terreno di gioco in un cimelio ufficiale, proprio mentre i nuovi conti raccontano un'altra stagione chiusa in perdita economica, nonostante i ricavi record.

Una zolla per conservare la storia: pezzi dell'Old Trafford in vendita

Secondo quanto riportato da The Guardian, ilavrebbe messo inpezzi del vecchio prato dell'Old Trafford al prezzo di. Si tratterebbe, secondo quanto riportato, di porzioni di terreno di 7 centimetri per 7,all'interno di un cubo trasparente e presentate in una confezione dedicata. Il prodotto è destinato aiche vogliono conservare un frammento dello stadio, con il club che lo presenta come undelle partite e delle giornate vissute sullo storico terreno di gioco dei Red Devils. La vendita è stata inizialmente proposta ai membri e aglidel Manchester United.

La vendita, stando ai report dall'Inghilterra, nasce dal rifacimento completo del campo effettuato nell'estate del 2026. Il precedente manto erboso aveva infatti raggiunto la fine del proprio ciclo dopo 14 anni di utilizzo ed è stato rimosso per permettere alla ricostruzione del terreno di gioco. Non tutto il vecchio materiale, quindi, è stato semplicemente eliminato: una parte è stata trasformata in un oggetto da collezione. Il risultato è un prodotto insolito, ma direttamente legato alla storia recente del Manchester United.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 16 SETTEMBRE: Una vista generale della bandiera d'angolo durante la partita del terzo turno della Carabao Cup tra Manchester United e Brighton & Hove Albion all'Old Trafford il 16 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

I conti non tornano: l'iniziativa prende piede dopo le ennesime perdite

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L'iniziativa arriva nello stesso giorno della pubblicazione deidel Manchester United risalenti alla scorsa annata sportiva: il club ha infatti chiuso l'esercizio al 30 giugno 2026 con unanetta di, il settimo risultato annuale consecutivo. Dal 2019, stando ai calcoli dei principali media, le perditehanno raggiunto quasi ildi sterline, ossia. Il dato è ancora più interessante se si vanno ad analizzare idei Red Devils, diventati record e vicini ai, crescendo dell'. Con loro, tuttavia, è aumentato anche ilnetto, passando da 472 a circa, come riportato dal The Guardian.La vendita delle, naturalmente, rappresenta una voce marginale rispetto alle dimensioni del bilancio, ma racchiude unasempre più evidente nel calcio moderno: trasformare la storia, i simboli e persino il terreno di gioco indestinati ai tifosi, anche se principalmente per..