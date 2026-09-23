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La carriera di Ruben Amorim ha preso delle direzioni inaspettate negli ultimi anni. Fino a 2 anni fa, il tecnico portoghese era considerato fra i migliori allenatori emergenti dell'intero panorama europeo. Dopo il ritiro precoce dal calcio giocato (32 anni), Amorim inizia ad allenare in terza divisione dove le sue prestazioni col Braga B convincono la società ad affidargli le sorti della prima squadra. Dal dicembre 2019, l'attuale milanista vince 8 partite in campionato pareggiandone solo una e in più si porta a casa la Coppa di Lega.

MILANO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: L'allenatore del Milan Ruben Amorim osserva il gioco durante la partita di Serie A tra Milan e Lecce allo stadio Giuseppe Meazza, il 20 settembre 2026 a Milano. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Lo Sporting Lisbona ne rimane folgorato e paga 10 milioni pur di averlo subito in panchina. Così, a stagione in corso, Ruben Amorim inizia le sue 4 stagioni e mezzo con i biancoverdi, con cui vincerà 2 Primeira Liga, 2 Coppe di Lega e 1 Supercoppa nazionale. Nel suo destino però, arriva un altro trasferimento a stagione in corso. Nel novembre 2024, l'ex Braga passa al Manchester United, che paga la clausola rescissoria di 10 milioni per sostituire immediatamente Van Nistelrooij.

Quanto è costato Amorim allo United

The build-up to Rabiot's goal. 😋



That's a nice combo build-up there. 👏



Amorim ball in action.💪 pic.twitter.com/dQ89VP3KhV — ShinaAyomi 👑🔴⚫ (@MilanVerseHQ) September 20, 2026