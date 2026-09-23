L'allenatore del Milan ha fatto pagare caro il suo esonero ai Red Devils: tuttavia, il suo nuovo contratto in Italia ha permesso al club inglese di risparmiare qualcosina

Pietro Rusconi
Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27

Haaland si spaventa allo specchio? Ora è reale: il video con Mr. Beast

La carriera di Ruben Amorim ha preso delle direzioni inaspettate negli ultimi anni. Fino a 2 anni fa, il tecnico portoghese era considerato fra i migliori allenatori emergenti dell'intero panorama europeo. Dopo il ritiro precoce dal calcio giocato (32 anni), Amorim inizia ad allenare in terza divisione dove le sue prestazioni col Braga B convincono la società ad affidargli le sorti della prima squadra. Dal dicembre 2019, l'attuale milanista vince 8 partite in campionato pareggiandone solo una e in più si porta a casa la Coppa di Lega.

AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27
MILANO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: L'allenatore del Milan Ruben Amorim osserva il gioco durante la partita di Serie A tra Milan e Lecce allo stadio Giuseppe Meazza, il 20 settembre 2026 a Milano. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27

Lo Sporting Lisbona ne rimane folgorato e paga 10 milioni pur di averlo subito in panchina. Così, a stagione in corso, Ruben Amorim inizia le sue 4 stagioni e mezzo con i biancoverdi, con cui vincerà 2 Primeira Liga, 2 Coppe di Lega e 1 Supercoppa nazionale. Nel suo destino però, arriva un altro trasferimento a stagione in corso. Nel novembre 2024, l'ex Braga passa al Manchester United, che paga la clausola rescissoria di 10 milioni per sostituire immediatamente Van Nistelrooij.

Quanto è costato Amorim allo United

In quel momento, Amorim aveva vinto 11 partite su 11 in campionato e in Champions aveva sconfitto 4-1 il Manchester City di Pep Guardiola grazie alla tripletta dello svedese Gyökeres. Un biglietto da visita niente male. I tifosi sono esaltati e sono certi che Ruben rappresenti l'uomo ideale dopo anni di caos e delusioni tecnico-tattiche. Eppure, le cose non funzionano come previsto. La prima stagione raggiunge un triste quindicesimo posto, condito dalla finale di Europa League persa contro il Tottenham. Durante il secondo anno riesce a migliorare qualche piccolo elemento in campo, anche grazie all'ingente mercato fatto, ma i risultati stentano e in gennaio arriva il clamoroso esonero.
I Red Devils hanno così assunto Carrick ad interim, anche per una questione di costi. Infatti, come rivelato dal Manchester United in occasione della presentazione dei risultati finanziari annuali, la spesa stanziata per l'esonero di Amorim (sotto il nome di "spese eccezionali") segna 9,5 milioni di euro. Questa cifra è stata modificata, per la fortuna delle casse dello United, grazie all'intervento del Milan. Inizialmente, le spese di liquidazione dell'allenatore e del suo staff ammontavano a circa 19,4 milioni di euro, ma in caso di un nuovo contratto altrove per Amorim, questa somma sarebbe stata ridotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti