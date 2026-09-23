La stagione in corso ma con un occhio ben attento al futuro. Il Milan di Amorim sta lavorando al meglio per gettare basi solide per il suo progetto a lungo termine, confermando i pilastri che stanno già convincendo in questo inizio di stagione. Si tratta di Pavlovic e Pulisic, entrambi in odore di prolungamento. Il primo ha un contratto con data di scadenza 30 giugno 2028 a uno stipendio di 1,7 milioni di euro netti, con opzione per un ulteriore anno insieme. La proposta su cui il Milan sta ragionando è un rinnovo con un ingaggio più o meno raddoppiato. Anche per il secondo si pensa al prolungamento fino al 2031 e un importante adeguamento economico, da sottoscrivere entro la fine di dicembre. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>