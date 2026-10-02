L'Inghilterra di Thomas Tuchel si prepara a disputare la terza partita della propria sosta per le nazionali. L'avversario sarà l'ostica Croazia di Modric e non solo. A preoccupare il Commissario Tecnico, però, potrebbe non esserci esclusivamente la trasferta insidiosa. Il caso Manchester City, infatti, ha scosso l'intero spogliatoio dei Tre Leoni e potrebbe avere ripercussioni.

Caso Manchester City, Tuchel ne sta fuori: "Ne parlano già tutti qui"

Le presunte violazioni delda parte del Manchester City sono ormai argomento noto. Dalla revoca dei titoli conquistati, passando per una penalizzazione in classifica o la possibile retrocessione in Championship, dicono i bene informati, nulla può essere escluso a carico dei Citizens. Gli SkyBlues hanno già presentato ricorso e attendono nuovi riscontri. Intanto, già qualche ora prima della gara con la Repubblica Ceca, nel ritiro dell'Inghilterra era giunta la voce di quanto stesse capitando al club di Manchester. Trascorsi alcuni giorni, quei rumors sono sempre più insistenti.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 SETTEMBRE: Thomas Tuchel, allenatore della nazionale inglese, reagisce durante la partita del girone della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna al Wembley Stadium il 26 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

A tal proposito, intervenuto in conferenza stampa, Thomas Tuchel ha confermato che la notizia stia circolando all'interno dello spogliatoio, essendo impossibile isolarsi: "Penso che se ne stia parlando. Considerati i giorni intercorsi tra le partite e l'importanza dell'argomento... Ne parlano già tutti e non c'è necessità che aggiunga anche la mia voce. Nessuno ha bisogno che io esprima quella mezza conoscenza che ho dei fatti". Insomma, nessuna voglia di addentrarsi nell'argomento delicatissimo.

Caricamento post Instagram...

Eppure, tra i suoi giocatori, la voce si sparge incontrastabilmente: "È naturale che ne discutano.Domani comunque possono scendere in campo.". Benché dunque Tuchel provi a fare da chioccia allo spogliatoio, evitando la fuga di informazioni, non si può nascondere l'interesse che ogni calciatore ha per il fatto. In merito alla possibile formazione per la gara di domani alle 18, Tuchel ha poi svelato che Guehi sia in corsa per una maglia da titolare.