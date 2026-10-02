Il CT della nazionale inglese è convinto che non ci sia bisogno di un suo parere a riguardo
Il Bayern e il poco profetico oracolo di Bari: "Grande Tuchel, Chelsea che errore..."
L'Inghilterra di Thomas Tuchel si prepara a disputare la terza partita della propria sosta per le nazionali. L'avversario sarà l'ostica Croazia di Modric e non solo. A preoccupare il Commissario Tecnico, però, potrebbe non esserci esclusivamente la trasferta insidiosa. Il caso Manchester City, infatti, ha scosso l'intero spogliatoio dei Tre Leoni e potrebbe avere ripercussioni.
Caso Manchester City, Tuchel ne sta fuori: "Ne parlano già tutti qui"Le presunte violazioni del Fair Play Finanziario da parte del Manchester City sono ormai argomento noto. Dalla revoca dei titoli conquistati, passando per una penalizzazione in classifica o la possibile retrocessione in Championship, dicono i bene informati, nulla può essere escluso a carico dei Citizens. Gli SkyBlues hanno già presentato ricorso e attendono nuovi riscontri. Intanto, già qualche ora prima della gara con la Repubblica Ceca, nel ritiro dell'Inghilterra era giunta la voce di quanto stesse capitando al club di Manchester. Trascorsi alcuni giorni, quei rumors sono sempre più insistenti.
A tal proposito, intervenuto in conferenza stampa, Thomas Tuchel ha confermato che la notizia stia circolando all'interno dello spogliatoio, essendo impossibile isolarsi: "Penso che se ne stia parlando. Considerati i giorni intercorsi tra le partite e l'importanza dell'argomento... Ne parlano già tutti e non c'è necessità che aggiunga anche la mia voce. Nessuno ha bisogno che io esprima quella mezza conoscenza che ho dei fatti". Insomma, nessuna voglia di addentrarsi nell'argomento delicatissimo.
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