La battaglia legale che sta scuotendo il calcio inglese entra ufficialmente nel momento clou. Dopo il verdetto che ha sancito la presunta colpevolezza del Manchester City per le violazioni delle normative economiche, i Citizens hanno formalizzato l'atteso ricorso in appello contro le conclusioni raggiunte dalla commissione indipendente, aprendo una nuova e tesissima pagina giudiziaria destinata a ridefinire gli equilibri dell'intero sistema calcistico inglese.

Ricorso e riservatezza, come funziona ora?

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Il comunicato dei Citizens