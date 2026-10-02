Leonel Flores ha impiegato appena 76 giorni per passare dall'esordio con il Boca Juniors a quello con l'Argentina. Un intervallo di tempo brevissimo che gli ha permesso di entrare nella storia dell'Albiceleste e di stabilire un record particolare, superando due nomi che hanno cambiato per sempre il calcio argentino e non solo: Diego Maradona e Lionel Messi.

Il talento classe 2007 aveva debuttato con la prima squadra del Boca Juniors il 16 luglio 2026, mentre il 30 settembre è arrivato il momento della prima presenza con la Nazionale maggiore.

Flores batte il record di Maradona e Messi

Contro la, Flores è entratoe nei pochi minuti giocati ha toccato vari palloni, riuscendo a crearedella partita. Dopo un tunnel nella zona centrale del campo, ha portato avanti l'azione che si è conclusa poi con il gol del 4-0, dimostrando le sue grandi qualità. Nel finale ha avuto anche unacon la maglia dell'Argentina, ma il portieregli ha negato

CÓRDOBA, ARGENTINA - 30 SETTEMBRE: Leonel Flores dell'Argentina viene contrastato da Rai Lima della Bolivia durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Bolivia allo stadio Mario Alberto Kempes il 30 settembre 2026 a Córdoba, Argentina. (Foto di Hernan Cortez/Getty Images)

Dopo la partita, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha commentato così l'esordio del giovane: "Per qualsiasi allenatore, far esordire un giocatore è emozionante . Lo si vede sui volti dei ragazzi quando stanno per entrare in campo, durante la partita, tutto ciò che comporta giocare con questa maglia e anche ciò che serve. Esordire con la maglia della nazionale è un privilegio".

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Prima di lui, però, altri giovani calciatori erano riusciti a vestire la maglia dell'Albiceleste ancora prima di esordire in prima squadra con il proprio club. Un percorso raro, che nel corso degli anni ha coinvolto giocatori diventati importanti nella storia del calcio argentino.

Il caso più conosciuto è quello di Javier Mascherano. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili del River Plate, debuttò con la Nazionale maggiore il 16 luglio 2003 nell'amichevole contro l'Uruguay, quando ancora non aveva giocato una partita ufficiale con la prima squadra del club di Buenos Aires. Il suo esordio con il River arrivò infatti 18 giorni più tardi, il 3 agosto, nella vittoria contro il Nueva Chicago.