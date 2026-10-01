La prima Argentina dell’era post-Messi ha subito trovato un nuovo protagonista. È Nico Paz, decisivo nel 4-0 con cui l’Albiceleste ha battuto la Bolivia al Mario Alberto Kempes di Córdoba. Il 4-0 racconta una partita senza storia. La notizia, però, è soprattutto nella prestazione di Paz. Il talento del Como ha chiuso la sua gara con un gol e un assist, entrando direttamente nel cuore della manovra offensiva. È uscito all’11’ della ripresa, sostituito da Franco Mastantuono, ma aveva già indirizzato la serata.

Nico Paz si prende la scena

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Scaloni comincia a ridisegnare l’Argentina

L’ha sbloccato il match al 19’ con. Nove minuti dopo è arrivato il 2-0 firmato da, che ha trovato il suo secondo gol con la Nazionale maggiore dopo quello segnato contro lanel marzo 2026. Il suo contributo non si è fermato alla rete. All’8’ della ripresa Paz ha disegnato da calcio piazzato il cross per il colpo di testa di, autore del 3-0. Poco dopolo ha richiamato in panchina, con la partita ormai nelle mani dell’. Il 4-0 definitivo è arrivato nel finale con. Quattro marcatori diversi e una prestazione che ha dato aindicazioni utili soprattutto sul piano offensivo.Quella contro laera la prima partita dell’nell’era, anche se il capitano tornerà ancora una volta in campo il 6 ottobre contro ilalper la sua gara di saluto.ha iniziato così a distribuire diversamente responsabilità e gioco. Contro lail ct ha fatto debuttare cinque giocatori:è uno dei giocatori su cui il commissario tecnico sta iniziando a spostare parte della responsabilità creativa. Non come sostituto diretto di, paragone che avrebbe poco senso, ma come elemento capace di dare qualità tra le linee e aggiungere soluzioni a un reparto offensivo che dovrà trovare nuovi equilibri.

CORDOBA, ARGENTINA - 30 SETTEMBRE: Nico Paz dell'Argentina festeggia il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Bolivia allo stadio Mario Alberto Kempes il 30 settembre 2026 a Cordoba, Argentina. (Foto di Hernan Cortez/Getty Images)

Il ct non ha rivoluzionato la squadra: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro sono partiti titolari, mentre attorno a loro hanno trovato spazio giocatori più giovani e nuovi profili. Scaloni ha tenuto in campo molti dei suoi uomini di fiducia, inserendo intorno a loro nuovi volti e lasciando spazio a chi dovrà prendersi più responsabilità nei prossimi mesi. In questo quadro, Paz rappresenta una delle risposte più interessanti arrivate dalla sfida con la Bolivia.

Il prossimo test sarà il 3 ottobre contro il Burkina Faso, prima della partita con il Benin del 6 ottobre, quando Messi tornerà per l’ultima volta con la maglia argentina. Nel post-Messi l’Argentina dovrà trovare nuovi riferimenti tecnici: Contro la Bolivia, Nico Paz ha già dato la sua candidatura.