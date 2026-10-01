L’Argentina apre il nuovo corso con un netto 4-0 alla Bolivia. Nico Paz segna, serve l’assist a Romero e si prende subito il ruolo da protagonista.
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La prima Argentina dell’era post-Messi ha subito trovato un nuovo protagonista. È Nico Paz, decisivo nel 4-0 con cui l’Albiceleste ha battuto la Bolivia al Mario Alberto Kempes di Córdoba. Il 4-0 racconta una partita senza storia. La notizia, però, è soprattutto nella prestazione di Paz. Il talento del Como ha chiuso la sua gara con un gol e un assist, entrando direttamente nel cuore della manovra offensiva. È uscito all’11’ della ripresa, sostituito da Franco Mastantuono, ma aveva già indirizzato la serata.
Nico Paz si prende la scenaL’Argentina ha sbloccato il match al 19’ con Lautaro Martínez. Nove minuti dopo è arrivato il 2-0 firmato da Paz, che ha trovato il suo secondo gol con la Nazionale maggiore dopo quello segnato contro la Mauritania nel marzo 2026. Il suo contributo non si è fermato alla rete. All’8’ della ripresa Paz ha disegnato da calcio piazzato il cross per il colpo di testa di Cristian Romero, autore del 3-0. Poco dopo Scaloni lo ha richiamato in panchina, con la partita ormai nelle mani dell’Argentina. Il 4-0 definitivo è arrivato nel finale con José Manuel López. Quattro marcatori diversi e una prestazione che ha dato a Scaloni indicazioni utili soprattutto sul piano offensivo.
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Scaloni comincia a ridisegnare l’ArgentinaQuella contro la Bolivia era la prima partita dell’Argentina nell’era post-Messi, anche se il capitano tornerà ancora una volta in campo il 6 ottobre contro il Benin al Monumental per la sua gara di saluto. Scaloni ha iniziato così a distribuire diversamente responsabilità e gioco. Contro la Bolivia il ct ha fatto debuttare cinque giocatori: Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Leonel Flores e Valentín Gómez. Paz è uno dei giocatori su cui il commissario tecnico sta iniziando a spostare parte della responsabilità creativa. Non come sostituto diretto di Messi, paragone che avrebbe poco senso, ma come elemento capace di dare qualità tra le linee e aggiungere soluzioni a un reparto offensivo che dovrà trovare nuovi equilibri.
Il ct non ha rivoluzionato la squadra: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro sono partiti titolari, mentre attorno a loro hanno trovato spazio giocatori più giovani e nuovi profili. Scaloni ha tenuto in campo molti dei suoi uomini di fiducia, inserendo intorno a loro nuovi volti e lasciando spazio a chi dovrà prendersi più responsabilità nei prossimi mesi. In questo quadro, Paz rappresenta una delle risposte più interessanti arrivate dalla sfida con la Bolivia.
Il prossimo test sarà il 3 ottobre contro il Burkina Faso, prima della partita con il Benin del 6 ottobre, quando Messi tornerà per l’ultima volta con la maglia argentina. Nel post-Messi l’Argentina dovrà trovare nuovi riferimenti tecnici: Contro la Bolivia, Nico Paz ha già dato la sua candidatura.
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