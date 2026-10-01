Una sola vittoria in campionato negli ultimi 7 mesi, tra Premier League e Championship. Per il Burnley il problema non è più soltanto la retrocessione: i Clarets hanno cambiato stagione, categoria e allenatore ma non hanno ancora ritrovato la vittoria. L’unico successo nel periodo preso in considerazione, resta il 3-2 ottenuto contro il Crystal Palace l’11 febbraio 2026.

L’11 febbraio e quella rimonta rimasta isolata

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La Championship non ha cancellato il problema

Per ritrovare l’ultima vittoria in campionato, bisogna tornare anella scorsa stagione in. Il Burnley di Scott Parker era andato sotto di due reti contro il, colpito dalla doppietta di, prima di reagire già nel corso del primo tempo:avevano rimesso la partita in equilibrio, poi un’autorete diaveva completato la rimonta deiper il 3-2 finale. Quella vittoria aveva interrotto una serie di 16 partite disenza successi. Il precedente risaliva alla fine di ottobre 2025. Sembrava poter essere una svolta nella corsa salvezza ma il Burnley non sarebbe più riuscito a vincere prima della fine del campionato.La stagione si è poi chiusa con la retrocessione. Il 3-2 sulè rimasto l’unico successo del Burnley nelle ultime 29 partite, una serie che si è allungata anche con l’inizio della nuova stagione inCon il ritorno in, ilsi è ritrovato in un contesto diverso e con l’obiettivo di ripartire subito. In estate il club ha salutatoe affidato la squadra a, chiamato a guidare il nuovo corso. Ilha raccolto pareggi e sconfitte, ma soprattutto ha sprecato più di un’occasione per spezzare la serie. Contro il, per esempio,aveva trovato il vantaggio, mahanno ribaltato la gara negli ultimi dieci minuti.

BURNLEY, INGHILTERRA - 19 SETTEMBRE: Zeki Amdouni di Burnley festeggia il primo gol segnato durante la partita Sky Bet Championship 2026/27 tra Burnley e Derby County a Turf Moor il 19 settembre 2026 a Burnley, Inghilterra. (Foto di Nigel Roddis/Getty Images)

Un copione simile si è ripetuto contro il Wrexham, quando il gol di Zeki Amdouni non è bastato per andare oltre l’1-1. I Clarets non sono sempre rimasti lontani dal successo: in più di un’occasione lo hanno avuto a portata di mano senza riuscire a conservarlo.

Quando la vittoria sfuma proprio alla fine

L’episodio più significativo è arrivato il 19 settembre contro ilaveva portato avanti ilal 34’ e il risultato è rimasto sull’1-0 fino al recupero. Quando i tre punti sembravano ormai vicini, al 93’ha trovato il pareggio del. Quel pareggio ha fatto ancora più male perché la vittoria era ormai a un passo. Per ilè stata un’altra occasione sfumata per chiudere una serie iniziata nella stagione precedente e proseguita dopo la discesa di categoria. Nemmeno il ritorno inè bastato a interrompere il digiuno. A distanza di mesi, il 3-2 suldell’11 febbraio resta ancora l’ultima vittoria deiin campionato, consci che è necessario cambiare quanto prima rotta.