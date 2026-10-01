La retrocessione non ha interrotto il lungo digiuno di vittorie dei Clarets
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Una sola vittoria in campionato negli ultimi 7 mesi, tra Premier League e Championship. Per il Burnley il problema non è più soltanto la retrocessione: i Clarets hanno cambiato stagione, categoria e allenatore ma non hanno ancora ritrovato la vittoria. L’unico successo nel periodo preso in considerazione, resta il 3-2 ottenuto contro il Crystal Palace l’11 febbraio 2026.
L’11 febbraio e quella rimonta rimasta isolataPer ritrovare l’ultima vittoria in campionato, bisogna tornare a Selhurst Park nella scorsa stagione in Premier League. Il Burnley di Scott Parker era andato sotto di due reti contro il Crystal Palace, colpito dalla doppietta di Jorgen Strand Larsen, prima di reagire già nel corso del primo tempo: Hannibal Mejbri e Jaidon Anthony avevano rimesso la partita in equilibrio, poi un’autorete di Jefferson Lerma aveva completato la rimonta dei Clarets per il 3-2 finale. Quella vittoria aveva interrotto una serie di 16 partite di Premier League senza successi. Il precedente risaliva alla fine di ottobre 2025. Sembrava poter essere una svolta nella corsa salvezza ma il Burnley non sarebbe più riuscito a vincere prima della fine del campionato.
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La Championship non ha cancellato il problemaCon il ritorno in Championship, il Burnley si è ritrovato in un contesto diverso e con l’obiettivo di ripartire subito. In estate il club ha salutato Scott Parker e affidato la squadra a Nicky Hayen, chiamato a guidare il nuovo corso. Il Burnley ha raccolto pareggi e sconfitte, ma soprattutto ha sprecato più di un’occasione per spezzare la serie. Contro il Bristol City, per esempio, Aaron Ramsey aveva trovato il vantaggio, ma Rob Dickie e Hirakawa hanno ribaltato la gara negli ultimi dieci minuti.
Un copione simile si è ripetuto contro il Wrexham, quando il gol di Zeki Amdouni non è bastato per andare oltre l’1-1. I Clarets non sono sempre rimasti lontani dal successo: in più di un’occasione lo hanno avuto a portata di mano senza riuscire a conservarlo.
Quando la vittoria sfuma proprio alla fineL’episodio più significativo è arrivato il 19 settembre contro il Derby County: Amdouni aveva portato avanti il Burnley al 34’ e il risultato è rimasto sull’1-0 fino al recupero. Quando i tre punti sembravano ormai vicini, al 93’ Mohammed Fuseini ha trovato il pareggio del Derby. Quel pareggio ha fatto ancora più male perché la vittoria era ormai a un passo. Per il Burnley è stata un’altra occasione sfumata per chiudere una serie iniziata nella stagione precedente e proseguita dopo la discesa di categoria. Nemmeno il ritorno in Championship è bastato a interrompere il digiuno. A distanza di mesi, il 3-2 sul Crystal Palace dell’11 febbraio resta ancora l’ultima vittoria dei Clarets in campionato, consci che è necessario cambiare quanto prima rotta.
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