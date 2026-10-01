Dopo vent'anni di carriera, il corpo presenta il conto ad Olivier Giroud. L'attaccante francese, che nella giornata di ieri ha compiuto ben 40 anni, ha rivelato in che modo si prende cura del proprio fisico per sopperire agli inevitabili acciacchi dell'età e continuare a giocare ad alti livelli. Tra gli altri temi trattati, l'ex attaccante rossonero ha anche aperto al possibile ritiro dal calcio giocato al termine dell'odierna stagione.

Giroud: "Faccio delle iniezioni per favorire il recupero"

Intervistato ai microfoni dell'Equipe,ha raccontato i trattamenti a cui continua a sottoporsi per mantenere il suo corpo in forma: "Proprio ieri (mercoledì)per aiutare le mie articolazioni, sia diche diper favorire il recupero e ridurre l'infiammazione".

Continuando, l'ex attaccante del Milan ha spiegato: "Le mie caviglie stanno soffrendo molto; sulla destra non ho quasi più legamenti, per cui è gonfia. I ragazzi più giovani mi facevano ridere, mi dicevano: 'Perché hai una pallina da tennis sulla caviglia destra?'. Io rispondevo: 'È una caviglia di un quarantenne'. C'è anche la parte bassa della schiena, ovviamente, e il ginocchio, dove ho subito una meniscectomia a 19 anni. Scricchiola un po', ma si può lubrificare un po'. E sto reggendo. Ma giocare senza infortuni, con l'età, è impossibile".

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"Probabilmente questa sarà la mia ultima stagione"

Proprio sul suo futuro nel calcio giocato, in una precedente intervista ai microfoni dell'Equipe e Canal+, Olivier Giroud ha dichiarato: "Come giocatore, penso che questa sarà molto probabilmente la mia ultima stagione".

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 19 MARZO: Olivier Giroud del LOSC Lille reagisce durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Aston Villa FC e Lille OSC al Villa Park, il 19 marzo 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Il centravanti del Lille ha poi chiuso il suo intervento parlando del modo in cui sta vivendo quest'ultima parte della sua carriera: "Mi sto godendo ogni momento. Sono in pace con me stesso e con tutto ciò che ho raggiunto nella mia carriera. Mi sento più rilassato che mai. L'obiettivo è godermi ogni momento, continuare a trovare piacere in quello che faccio, in quello che amo ogni giorno. Tornare in Francia, dopo una lunga carriera all'estero, è stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso".