Dal 1995 al 2000 con un unico colore, il rossonero e un'unica missione: la vittoria. Il 1 ottobre è sempre una data speciale per il Milan e i suoi tifosi, celebrando una leggenda della propria storia: George Weah. Il forte calciatore classe 1996 compie oggi 60 anni: l’occasione perfetta per rendere omaggio a un fuoriclasse che ha segnato un’epoca con tantissimi gol e trofei, conservandolo ancora oggi nei ricordi più dolci della tifoseria rossonera e degli appassionati di sport come uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio e del Milan. Ripercorriamo la sua carriera e i suoi successi più belli, soffermandoci non solo sul Weah calciatore ma anche sulla sua grande umanità e professionalità. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>