Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere

Gli scandali calcistici non si fermano in Inghilterra con il caso Manchester City, ma proseguono anche in Spagna con il famoso scandalo legato agli arbitri, conosciuto come Caso Negreira. Nelle ultime ore l'UEFA, il massimo organo calcistico europeo, dichiara tramite un comunicato ufficiale di aver ricevuto dal Real Madrid una notevole quantità di documenti e una denuncia formale nei confronti del Barcellona, ritenuto colpevole dai Blancos. Le carte presentate dalla società di Florentino Perez riguardano i pagamenti effettuati, nel corso degli ultimi due decenni, dal Barcellona a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri della Federcalcio spagnola. I documenti raccolti dal Real Madrid risultano pesantissimi e adesso gli Ispettori Etici e Disciplinari dell'UEFA valuteranno questa nuova enorme mole di documentazione all'interno dell'esame del caso attualmente in corso.

L'attacco dei Blancos: "Fatti di straordinaria gravità"

Subito dopo la nota dell'UEFA, ildirama sul proprio sito web undurissimo. "La denuncia presentata dal nostro club include un'ampia documentazione e prove riguardanti eventi di straordinaria gravità, che incidono direttamente sull'integrità della competizione e sulla fiducia nel sistema arbitrale".

La dirigenza madrilena lancia poi un chiaro e perentorio appello ai vertici europei: "Il Real Madrid CF ritiene essenziale che, ora che la UEFA è in possesso di questa documentazione, l'indagine proceda con la massima urgenza fino alla sua completa conclusione e che gli organi competenti adottino le decisioni appropriate in base alla gravità dei fatti accertati". A fine comunicato, la Casa Blanca fa sapere che continuerà a collaborare attivamente per chiarire eventi considerati incompatibili con i principi di trasparenza e fair play del calcio europeo.

MADRID, SPAGNA - 31 OTTOBRE: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, parla al pubblico mentre Kylian Mbappé riceve la Scarpa d'Oro 2024-2025 allo stadio Santiago Bernabéu, il 31 ottobre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La difesa del Barcellona e il nodo della licenza UEFA

La risposta delnon tarda ad arrivare. I blaugrana intervengono a gamba tesa con un lungoper smentire le voci su una presuntadel caso. "L'UEFA non ha aperto alcun nuovo procedimento contro l'FC Barcellona. Il procedimento è iniziato nel 2023... Questi procedimenti non sono stati riaperti perché non sono mai stati chiusi". La società catalana precisa cheresta totalmente subordinata all'esito del processoin corso in Spagna e lancia unadecisiva: "Dall'inizio dell'indagine, l'FC Barcellona ha continuato a ottenere la sua licenza UEFA senza obiezioni e ha partecipato alle competizioni UEFA". Al momento glinon hanno avanzato nuove richieste al club né hanno inoltrato ladel Real Madrid, ma la società blaugrana ribadisce la propriaa rispondere tempestivamente in caso di futuri sviluppi, esattamente come ha sempre fatto finora.