Roy Keane non usa mezzi termini sul Manchester City. L’ex capitano del Manchester United, oggi commentatore televisivo, ha risposto alla difesa pubblica di Rodri dopo le indiscrezioni sul verdetto relativo al lungo procedimento per le presunte violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il City sarebbe stato ritenuto colpevole di 114 dei 115 capi d’accusa, ma la decisione non è ancora stata pubblicata ufficialmente e le eventuali sanzioni restano da stabilire.

Rodri, oggi al Barcellona, aveva ribadito la propria fiducia nel suo ex club e difeso il valore di quanto conquistato sul campo. Keane, invece, ha preso una posizione completamente diversa.

Keane contro Rodri: “Non sono d’accordo con il suo messaggio”

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Rodri difende il City e i successi conquistati sul campo

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Manchester City, il procedimento resta aperto

Intervenuto sulla vicenda, Keane ha respinto apertamente la posizione dell’ex giocatore del: “L’ex centrocampista irlandese ha poi insistito sulle possibili conseguenze per ilLe parole diarrivano dopo la presa di posizione di, che alla vigilia della sfida ditraaveva parlato pubblicamente del caso che coinvolge il suo ex club. Lo spagnolo ha spiegato di continuare ad avere fiducia nel, ricordando anche il precedente del 2020. In quell’occasione il club era stato escluso dalle competizioni europee per due stagioni dalla, ma ilannullò successivamente il provvedimento.ha inoltre difeso quanto conquistato insieme ai compagni durante la sua esperienza in Inghilterra: “”. Per l’ex, quei successi restano legati al lavoro svolto dalla squadra sul campo.La vicenda non è ancora conclusa: Ilha sempre negato ogni illecito e, al momento, lanon ha pubblicato ufficialmente né il testo della decisione né eventuali sanzioni. Le accuse riguardano un arco temporale molto ampio e comprendono, tra le altre contestazioni, la correttezza delle informazioni finanziarie fornite dal club e il rispetto delle regole economiche della

LONDRA, INGHILTERRA - 26 SETTEMBRE: Lo spagnolo Rodri causa un calcio di rigore dopo aver commesso fallo sull'inglese Jude Bellingham all'interno dell'area di rigore, durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna allo stadio di Wembley, il 26 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

In attesa della decisione ufficiale e delle eventuali sanzioni, il caso City ha già aperto un confronto pubblico sul valore dei successi conquistati sul campo e sulle responsabilità della società.