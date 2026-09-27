Keane non condivide le parole di Rodri dopo il verdetto riportato sui 114 capi d’accusa: “Meritano di essere puniti”
Il Camp Nou accoglie la nuova stella: ecco Rodri con la maglia del Barcellona!
Roy Keane non usa mezzi termini sul Manchester City. L’ex capitano del Manchester United, oggi commentatore televisivo, ha risposto alla difesa pubblica di Rodri dopo le indiscrezioni sul verdetto relativo al lungo procedimento per le presunte violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il City sarebbe stato ritenuto colpevole di 114 dei 115 capi d’accusa, ma la decisione non è ancora stata pubblicata ufficialmente e le eventuali sanzioni restano da stabilire.
Rodri, oggi al Barcellona, aveva ribadito la propria fiducia nel suo ex club e difeso il valore di quanto conquistato sul campo. Keane, invece, ha preso una posizione completamente diversa.
Keane contro Rodri: “Non sono d’accordo con il suo messaggio”Intervenuto sulla vicenda, Keane ha respinto apertamente la posizione dell’ex giocatore del City: “Era ora. Questo va avanti da molto tempo. Di certo non sono d’accordo con il messaggio di Rodri. È stata una sua decisione, è stato il club a scegliere di imbrogliare”.
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Rodri difende il City e i successi conquistati sul campoLe parole di Keane arrivano dopo la presa di posizione di Rodri, che alla vigilia della sfida di Nations League tra Spagna e Inghilterra aveva parlato pubblicamente del caso che coinvolge il suo ex club. Lo spagnolo ha spiegato di continuare ad avere fiducia nel Manchester City, ricordando anche il precedente del 2020. In quell’occasione il club era stato escluso dalle competizioni europee per due stagioni dalla UEFA, ma il TAS annullò successivamente il provvedimento.
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Manchester City, il procedimento resta apertoLa vicenda non è ancora conclusa: Il Manchester City ha sempre negato ogni illecito e, al momento, la Premier League non ha pubblicato ufficialmente né il testo della decisione né eventuali sanzioni. Le accuse riguardano un arco temporale molto ampio e comprendono, tra le altre contestazioni, la correttezza delle informazioni finanziarie fornite dal club e il rispetto delle regole economiche della Premier League.
In attesa della decisione ufficiale e delle eventuali sanzioni, il caso City ha già aperto un confronto pubblico sul valore dei successi conquistati sul campo e sulle responsabilità della società.
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