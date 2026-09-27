L'Irlanda fa i conti con il caso Bazunu. Vi avevamo raccontato della concreta possibilità che il portiere boicottasse la partita con l'Israele, per ragioni politiche e ideologiche. Ebbene, quella possibilità si è concretizzata e al posto dell'estremo difensore è stato già individuato un sostituto "particolare".

Irlanda, dentro il caso Bazunu: chi lo sostituirà?

Unoin una vigilia tormentata. L'Irlanda si presenta all'appuntamento con Israele in condizioni non propriamente invidiabili. La gara tra le due nazionali sarà valida per la seconda giornata in Lega B die si terrà a Debrecen, in Ungheria. La Federcalcio irlandese ha sempre tenuto a sottolineare l'importanza della disputa della gara, in programma

LONDRA, INGHILTERRA - 2 SETTEMBRE: Jimmy Dunne del Queens Park Rangers festeggia la vittoria dopo la partita del Sky Bet Championship 2026/27 tra Queens Park Rangers e Cardiff City allo stadio MATRADE Loftus Road il 2 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Andrew Redington/Getty Images)

Nonostante ciò, ci sono diverse incognite sulla tenuta mentale della squadra allenata da Hallgrimsson. Tra un allenamento disertato e il rinvio della conferenza stampa, annunciato con fin troppo poco preavviso, il prematch ha turbato l'intero spogliatoio. Tutto, in fondo, era nato dalla decisione di Gavin Bazunu di non giocare contro Israele. A ruota, alcuni componenti della formazione irlandese hanno paventato questa ipotesi, mentre altri preferirebbero rispettare il calendario e gli impegni che esso propone. Intanto, la decisione di Bazunu si è fatta cosa concreta, ma le regole in Nations League non permettono di presentarsi senza tre portieri in lista.

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Di conseguenza, è lecito attendersi la conferma di Caoimhinin porta, mentre a sostituire numericamente il portiere del Bolton ci sarà un difensore: Jimmy. Parliamo di un centrale di 28 anni che vanta appena 3 presenze in nazionale maggiore. Milita nel QPR, formazione londinese di Championship, la seconda divisione di calcio inglese. Questa singolare soluzione dimostra come anche dinanzi a situazioni emergenziali che non dipendono da fattori sportivi, le regole UEFA debbano essere rispettate.