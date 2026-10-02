Il Portogallo continua il suo percorso positivo sotto la guida di Jorge Jesus e, dopo il successo in Danimarca, arrivano anche le prime conferme sul piano del gioco. A raccontare i progressi della nazionale è Vitinha, che ha riconosciuto apertamente l'impatto del nuovo Commissario tecnico.

Vitinha: "Assimiliamo in fretta le idee dell'allenatore, siamo più forti"

Il fulcro delle dichiarazioni di, rilasciate alla 'RTP', riguardano l'influenza del Ct, il cui lavoro starebbe iniziando a produrre: "Il lavoro del mister comincia a dare i suoi frutti, si vede già. Oggi è stato anche fin troppo chiaro, nonostante la difficoltà della trasferta. Stiamo continuando a crescere partita dopo partita, assimilando sempre di più le sue idee e le dinamiche. Sento che stiamo facendo ulteriori passi avanti".

Il centrocampista ha fatto il punto sul lavoro dei diversi reparti dando sempre più forza al concetto di crescita collettiva del suo Portogallo, ma con buona fetta del lavoro attribuita all'impatto del nuovo tecnico: "In difesa siamo sempre stati forti e capaci, e penso che stiamo cominciando a carburare anche nella fase offensiva. Oggi è stata la nostra miglior prestazione di queste prime partite".

Vitinha: "Caso Ronaldo? Abbiamo risposto in modo incredibile"

Interrogato sulle vicende che hanno coinvolto, il centrocampista del Paris Saint-Germain ha spiegato che il gruppo ha cercato di rimanereesclusivamente sule sulla partita, riuscendoci molto bene, a suo dire. "Puntavamo a pensare a solo al campo e lo abbiamo fatto bene, penso che abbiamo risposto in modo incredibile. Non era facile e faccio i complimenti a tutto il gruppo per questo", ha spiegato, con un elogio alla risposta collettiva della squadra, preferendo di non alimentare ulteriormente le, riportando l'attenzione sui risultati sportivi.

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Vitinha del Portogallo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Lo sguardo del giocatore, e di tutto il Portogallo, è ora rivolto direttamente alla Norvegia, prossima avversaria allo Stadio Dragao di Oporto. Vitinha ha lanciato un appello ai tifosi affinché riempiano l'impianto, con l'obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva che permetterebbe alla nazionale di proseguire il proprio cammino positivo, consolidando il buon lavoro avviato da Jorge Jesus.