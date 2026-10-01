Nelle ultime ore ha avuto luogo un momento storico che vede coinvolto Rafael Leao che, in questo momento, è impegnato nella sosta per le Nazionali con il suo Portogallo. Nel corso della giornata odierna, infatti, la Nazionale ha annunciato i convocati per la sfida che avrà inizio alle ore 20:45 di questa sera contro la Danimarca. Tra questi, a causa di quanto accaduto nella giornata di ieri, non c'è Cristiano Ronaldo, il quale ha lasciato il ritiro dei lusitani. Di conseguenza, il classe 1985 non solo ha perso la fascia da capitano ma anche il suo storico numero 7. Per la partita di stasera e la prossima contro la Norvegia del 4 ottobre, sarà Leao ad avere l'onore di indossare il numero che, per la Nazionale Portoghese, ha un valore importante.

Rafael Leao è il nuovo numero 7 del Portogallo

Dopo le dichiarazioni del commissario tecnico del Portogallo, che in conferenza stampa ha detto che decide lui chi gioca o meno, Cristiano Ronaldo ha preso una decisione molto importante. L'attaccante dell', infatti, ha scelto di sua volontà di lasciare il ritiro della sua Nazionale. Di conseguenza, l'ex giocatore dinon prenderà parte alla sfida di questa sera contro la Danimarca ed a quella contro i norvegesi che avrà luogo il 4 ottobre. A causa di quest'azione, inoltre, Cristiano Ronaldo ha lasciato libero il numero 7, la fascia da capitano e, inoltre, rischia di ricevere una squalifica che potrebbe durare diversi mesi.

Oslo, Norvegia - 27 settembre 2026: Rafael Leao del Portogallo sfidato da Fredrik Aursnes della Norvegia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo all'Ullevaal Stadion. (Photo by Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Il giocatore dell'Al-Nassr ha iniziato ad indossare la maglia numero 7 del Portogallo dal 2007 prendendo l'eredità lasciata da Luis Figo. Adesso, dopo quasi vent'anni durante i quali anche altri giocatori tra cui Miguel Veloso, Ricardo Quaresma, André Silva e Pedro Neto l'hanno avuto sulla schiena in rare occasioni, il numero 7 cambia proprietario. Infatti, la Nazionale ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Danimarca e si può notare che lo storico numero di Cristiano Ronaldo è passato a Leao che, fino a pochi giorni fa, aveva la 17.