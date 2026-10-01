Il caso Cristiano Ronaldo continua a tenere banco in Portogallo e ora il calciatore rischia di avere conseguenze anche sul piano disciplinare. Il capitano della Nazionale ha lasciato il ritiro alla vigilia della sfida contro la Danimarca, dopo la conferenza stampa di Jorge Jesus e un confronto con il presidente della Federazione portoghese Pedro Proença.

La decisione è stata confermata dallo stesso Ronaldo sui social, dove ha spiegato di aver scelto di lasciare la squadra e di voler raccontare a tempo debito le ragioni del suo addio. Ora, però, per il fuoriclasse portoghese si apre un nuovo fronte: il regolamento della FPF ( Federazione Portoghese di Calcio) prevede, in caso di abbandono ingiustificato del ritiro, delle sanzioni disciplinari, tra cui una multa ma soprattutto una squalifica da uno a sei mesi.

Ronaldo lascia la Nazionale: "A tempo debito spiegherò tutto"

Cristiano Ronaldo non avrebbe preso bene le parole di Jorge Jesus, che in una conferenza stampa alla vigilia della partita con la Danimarca aveva ribadito la propria autorità nelle scelte tecniche: "Sono l'allenatore e ho deciso di non farlo giocare. Se avrò bisogno di lui per mezz'ora giocherà, altimenti resterà in panchina". Dichiarazioni che avrebbero contribuito ad aumentare la tensione tra i due, fino alla decisione del portoghese di lasciare il ritiro.

Tramite un post pubblicato su Instagram, Ronaldo ha annunciato la decisione di lasciare il ritiro della Nazionale, scrivendo: "Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della Nazionale e a seguito di una conversazione con il presidente della Federazione portoghese di calcio, ho deciso di lasciare il ritiro della Nazionale. A tempo debito dirò la verità a tutti i portoghesi sulle ragioni che hanno motivato la mia uscita dalla Nazionale, alla quale mi sono sempre dedicato. Ora è tempo di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni".

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Ronaldo rischia grosso, previste multe e squalifica

L'abbandono del ritiro potrebbe ora costare caro a Cristiano Ronaldo. Secondo il regolamento disciplinare della Federazione portoghese, infatti, un giocatore convocato che abbandona o non si presenta senza giustificazione ad un allenamento, una partita o un'attività della Nazionale può andare incontro a una squalifica da uno a sei mesi, con una multa prevista tra i 500 e 1.000 euro. Il regolamento stabilisce anche una sospensione cautelare automatica in caso di assenza o abbandono del ritiro.

OSLO, NORVEGIA - 27 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo si riscalda come sostituto prima della seconda metà durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo all'Ullevaal Stadion il 27 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Il prossimo passo sarà quindi capire come si evolverà il rapporto tra Ronaldo e la Nazionale portoghese. Sullo sfondo resta anche l'attesa per le spiegazioni promesse dal calciatore, che potrebbero chiarire definitivamente cosa ha portato alla rottura con Jorge Jesus.