La UEFA Nations League è ormai entrata nel vivo, e per questo sabato 3 ottobre ci propone un menù da ristorante stellato. Sulla carta, due selezioni dalla spiccata vocazione offensiva, che appena quattro mesi fa si sono incrociate nella fase a gironi del Mondiale 2026, regalandoci un pirotecnico match terminato 4-2 per la squadra ospite. In sostanza, Croazia-Inghilterra, terza giornata della fase a gironi Gruppo 3, appuntamento fissato per le 18 in punto a Fiume.

I padroni di casa, guidati da Slaven Bilic, cercheranno di sfruttare il fattore campo per prendersi una rivincita sui britannici e e aggiustare un percorso iniziato con una preziosa vittoria contro la Repubblica Ceca, prima di cedere alla spinta dei Campioni del Mondo in carica. L'Inghilterra di Thomas Tuchel, invece, si presenta alla trasferta croata dopo una netta vittoria ai danni dei cechi, che ha riscattato l'inciampo all'esordio proprio contro la Spagna.

Insomma, tanto per la Scaccata quanto per i Tre Leoni sarà importante non sfigurare. Mentre aspettiamo di goderci lo spettacolo in campo, gli appassionati di calcio di ogni nazionalità hanno già espresso il loro verdetto su Instagram, premiando i loro campioni prediletti con un tripudio di cuoricini. Dopo aver analizzato i profili dei campioni delle due Nazionali in gioco, siamo pronti a rivelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra croati e britannici.

Croazia-Inghilterra: Modric contro Kane

Iniziamo con il riscaldamento: nel confronto tra i profili ufficiali delle due Nazionali, ad avere la meglio sono gli: i loro follower sono, contro ifans. Se nel Paese bagnato dall'Adriatico il pallone è uno sport molto sentito, insomma, anche sul social network delle foto e dei reel il calcio inglese dimostra di avere una marcia in più.

Luka Modrić applaude i tifosi dopo la vittoria della squadra nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Croazia e Montenegro, disputata allo stadio Maksimir l'8 settembre 2025 a Zagabria. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

E ora passiamo ai capitani: per la Croazia c'è la sua bandiera, Luka Modric, e a tenergli testa non potrebbe che esserci Harry Kane. A livello di numeri, la spunta chi gioca in casa: proprio Modric, che da ragazzino veniva considerato troppo esile per giocare a calcio, oggi ha un Pallone d'Oro e 39,6 milioni di follower, per 602 profili seguiti. Tra i mutuals (vale a dire gli utenti che si seguono a vicenda) ci sono Alessandro Del Piero, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, Hakan Calhanoglu e Jude Bellinngham, mentre José Mourinho non ricambia il follow... ma, del resto, lo Special One segue solo 25 profili. I suoi post, circa 900, testimoniano i successi di una carriera lunga e incredibile, dalla Nazionale al Real Madrid, fino al Milan.

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I Vatreni e i Tre Leoni: Perisic e Baturina contro Bellingham e Pickford

Jude Bellingham durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna allo stadio di Wembley, il 26 settembre 2026 a Londra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Tuttavia, nemmeno Mrse la cava troppo male: sonoi follower del capitano britannico, contro i 308 profili seguiti, tra cui possiamo osservare un parterre incredibilmente variegato, che vanta l'attore comico Jimmy Fallon, ma anche Leon Goretzka, le vecchie glorie Luca Toni e David Beckham, fino alle popstar Justin Bieber e Drake. I suoi post sono 1980, e in tutti il capitano dei Tre Leoni fa sfoggio della sua professionalità e aplomb britannico. Unica eccezione, lo scatto che lo vede festeggiare l'Oktoberfest di Monaco in abiti tradizionali bavaresi, e che ha mandato i suoi sostenitori tedeschi in visibilio.

Passando agli altri protagonisti delle due formazioni, diventa piuttosto chiaro come mai i croati siano anche conosciuti come i Vatreni, gli ardenti. Per loro c'è un altro veterano: Ivan Perisic, per gli amici Ivan il Terribile: sguardo di ghiaccio, una forma fisica che sembra inesauribile e 1,8 milioni di follower per lui, contro i 1140 profili seguiti, tra cui possiamo nominare praticamente tutta l'Inter del presente e del recente passato, con Lautaro Martinez, Markus Thuram, Alessandro Bastoni ma anche Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia, poi c'è la ex top model Cindy Crawford, l'attrice Eva Mendes e la popstar Dua Lipa, che sembra proprio mettere d'accordo tutti. Ad aiutare la squadra c'è anche il centrocampista-rivelazione del Como, Martin Baturina, con i suoi (primi) 147 mila follower, tra cui Gianluca Zambrotta e Fabio Cannavaro, un numero ancora da divinità minore nell'Olimpo dei social, ma che promette di non rimanere tale ancora a lungo.

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Croazia-Inghilterra, chi vince la sfida dei social?

Il "presentatore" Carlos Alcaraz con Jude Bellingham, vincitore del premio Laureus World Breakthrough of the Year, sul palco durante la cerimonia dei Laureus World Sports Awards presso la Galería de Cristal, il 22 aprile 2024 a Madrid. (Foto di Borja B. Hojas/Getty Images)

La Corona Britannica risponde con altri due dei suoi migliori cavalieri:, il più stylish e il più seguito, a quota, e un feed curatissimo, tutto calcio e stile. Tra i suoi seguiti, circa 860, ci sono Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Calvin Harris e Rosalia. Infine, l'estremo difensore:con le sue mani salde e. A giudicare dai suoi profili seguiti, il portiere 34enne, considerato tra i più affidabili al mondo, apprezza la musica di Peggy Gou e di Lewis Capaldi, oltre a essere un ammiratore di David Beckham e CR7.

Ma chi si porta a casa la vittoria in questa complicatissima giornata di Nations League? Il primo risultato utile va all'Inghilterra, grazie ai 56,3 milioni di follower di Jude Bellingham. Seguono i due capitani: al secondo posto, il croato Luka Modric a 39,6 milioni, e Harry Kane a 20,2, sul terzo gradino del podio. La menzione speciale, questa volta, va a qualcuno che non si fa troppo pregare per un follow back: Ivan Perisic e i suoi oltre 1100 profili seguiti.