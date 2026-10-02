La terza giornata di UEFA Nations League si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
La UEFA Nations League è ormai entrata nel vivo, e per questo sabato 3 ottobre ci propone un menù da ristorante stellato. Sulla carta, due selezioni dalla spiccata vocazione offensiva, che appena quattro mesi fa si sono incrociate nella fase a gironi del Mondiale 2026, regalandoci un pirotecnico match terminato 4-2 per la squadra ospite. In sostanza, Croazia-Inghilterra, terza giornata della fase a gironi Gruppo 3, appuntamento fissato per le 18 in punto a Fiume.
I padroni di casa, guidati da Slaven Bilic, cercheranno di sfruttare il fattore campo per prendersi una rivincita sui britannici e e aggiustare un percorso iniziato con una preziosa vittoria contro la Repubblica Ceca, prima di cedere alla spinta dei Campioni del Mondo in carica. L'Inghilterra di Thomas Tuchel, invece, si presenta alla trasferta croata dopo una netta vittoria ai danni dei cechi, che ha riscattato l'inciampo all'esordio proprio contro la Spagna.
Insomma, tanto per la Scaccata quanto per i Tre Leoni sarà importante non sfigurare. Mentre aspettiamo di goderci lo spettacolo in campo, gli appassionati di calcio di ogni nazionalità hanno già espresso il loro verdetto su Instagram, premiando i loro campioni prediletti con un tripudio di cuoricini. Dopo aver analizzato i profili dei campioni delle due Nazionali in gioco, siamo pronti a rivelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra croati e britannici.
Croazia-Inghilterra: Modric contro KaneIniziamo con il riscaldamento: nel confronto tra i profili ufficiali delle due Nazionali, ad avere la meglio sono gli inglesi: i loro follower sono 14 milioni, contro i 953 mila fans croati. Se nel Paese bagnato dall'Adriatico il pallone è uno sport molto sentito, insomma, anche sul social network delle foto e dei reel il calcio inglese dimostra di avere una marcia in più.
E ora passiamo ai capitani: per la Croazia c'è la sua bandiera, Luka Modric, e a tenergli testa non potrebbe che esserci Harry Kane. A livello di numeri, la spunta chi gioca in casa: proprio Modric, che da ragazzino veniva considerato troppo esile per giocare a calcio, oggi ha un Pallone d'Oro e 39,6 milioni di follower, per 602 profili seguiti. Tra i mutuals (vale a dire gli utenti che si seguono a vicenda) ci sono Alessandro Del Piero, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, Hakan Calhanoglu e Jude Bellinngham, mentre José Mourinho non ricambia il follow... ma, del resto, lo Special One segue solo 25 profili. I suoi post, circa 900, testimoniano i successi di una carriera lunga e incredibile, dalla Nazionale al Real Madrid, fino al Milan.
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I Vatreni e i Tre Leoni: Perisic e Baturina contro Bellingham e Pickford
Passando agli altri protagonisti delle due formazioni, diventa piuttosto chiaro come mai i croati siano anche conosciuti come i Vatreni, gli ardenti. Per loro c'è un altro veterano: Ivan Perisic, per gli amici Ivan il Terribile: sguardo di ghiaccio, una forma fisica che sembra inesauribile e 1,8 milioni di follower per lui, contro i 1140 profili seguiti, tra cui possiamo nominare praticamente tutta l'Inter del presente e del recente passato, con Lautaro Martinez, Markus Thuram, Alessandro Bastoni ma anche Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia, poi c'è la ex top model Cindy Crawford, l'attrice Eva Mendes e la popstar Dua Lipa, che sembra proprio mettere d'accordo tutti. Ad aiutare la squadra c'è anche il centrocampista-rivelazione del Como, Martin Baturina, con i suoi (primi) 147 mila follower, tra cui Gianluca Zambrotta e Fabio Cannavaro, un numero ancora da divinità minore nell'Olimpo dei social, ma che promette di non rimanere tale ancora a lungo.
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Croazia-Inghilterra, chi vince la sfida dei social?
Ma chi si porta a casa la vittoria in questa complicatissima giornata di Nations League? Il primo risultato utile va all'Inghilterra, grazie ai 56,3 milioni di follower di Jude Bellingham. Seguono i due capitani: al secondo posto, il croato Luka Modric a 39,6 milioni, e Harry Kane a 20,2, sul terzo gradino del podio. La menzione speciale, questa volta, va a qualcuno che non si fa troppo pregare per un follow back: Ivan Perisic e i suoi oltre 1100 profili seguiti.
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