Tra le partite che si giocheranno nel corso della giornata di domani metterà di fronte la Spagna e la Croazia. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del secondo turno della fase a gironi della Nations League. La gara avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà a Siviglia, per la precisione presso lo Stadio Sanchez-Pizjuan. In attesa che il match abbia inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra due Nazionali che, da diversi anni, hanno avuto modo di scrivere la storia del calcio europeo e mondiale.

I precedenti tra Spagna e Croazia

Nella nuova edizione della competizione continentale, spagnoli e croati si trovano nele hanno iniziato il loro percorso con il piede giusto. Alla prima giornata, infatti, ie delhanno vintoal Wembley Stadium contro l'grazie alle reti di. La Nazionale Croata, dal canto loro, hanno battutolacoi gol di

Nella giornata di domani, le due Nazionali si sfideranno per la dodicesima volta nella loro storia. Il primo incontro risale al 1994, per la precisione al 23 marzo in occasione di un'amichevole. Quel giorno, la Croazia ha vinto 0-2 contro la Roja grazie alle reti realizzate da Robert Prosinecki e Davor Suker. Ad oggi, la Spagna ha vinto sette match mentre le vittorie del Paese dei Balcani sono a quota tre con l'ultimo che risale al 3-2 del 15 novembre 2018 in occasione della fase a gironi della prima edizione della Nations League. L'unico pareggio, invece, è datato 23 febbraio 2000 quando, in amichevole, le due squadre hanno pareggiato 0-0. La Spagna, inoltre, hanno dalla loro parte anche il dato sui gol avendone segnati 28 contro i 16 croati.

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Gli scontri nelle competizioni europee

Dalad oggi, il match tra queste due selezioni è quasi un appuntamento fisso delle competizioni europee. Infatti, da quell'anno, si sono sempre affrontate agli Europei. Nella massima competizione continentale per le Nazionali disputata quattordici anni fa, Roja e Vatreni erano nello stesso girone e gli spagnoli hanno vinto grazie alla rete diil quale, entrando dalla panchina, ha segnato al minuto 88. Nell'Europeo successivo, sempre ai gironi, la Croazia ha vintocon gol died. Nel, stavolta agli ottavi, la Spagna ha vinto ai calci di rigore. Agli ultimi Europei e nuovamente ai gironi, le Furie Rosse hanno vintocon reti di

Rotterdam, Olanda - 18 giugno 2023: Jordi Alba ed i compagni di squadra della Spagna in posa per una foto col trofeo della Nations League dopo la vittoria nella finale di Nations League 22/23 tra Croazia e Spagna al De Kuip. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Considerando quella di domani sera, spagnoli e croati si sfideranno per la quarta volta in Nations League. Le prime due risalgono alla fase a gironi della prima edizione della competizione, che risale alla stagione 2018/2019. Otto anni fa, la Spagna ha vinto 6-0 la prima sfida e hanno perso 3-2 l'altra. La terza e, fino ad ora, ultima partita tra le due selezioni in Nations League risale alla finale di tre anni fa. In quell'occasione, la Nazionale allenata da Luis De La Fuente ha battuto la Croazia ai calci di rigore.