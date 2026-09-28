Baena e Oyarzabal si candidano a una maglia dopo aver cambiato la partita contro l'Inghilterra. La Croazia può invece dare spazio dal primo minuto a Pašalić
La Spagna torna a casa, a Siviglia, con un'altra vittoria importante alle spalle. Sabato sera ha battuto 3-2 l'Inghilterra a Wembley, rimontando una partita che si era complicata e trovando nella ripresa le reti di Baena e Oyarzabal. Adesso Siviglia la riabbraccia per la prima gara casalinga dopo il Mondiale vinto in estate. Spagna-Croazia si gioca martedì 29 settembre alle 20:45 al Ramón Sánchez-Pizjuán e mette di fronte le due squadre che hanno cominciato vincendo nel Gruppo 3. Anche i croati hanno infatti portato a casa i tre punti nella prima giornata, passando 2-1 sul campo della Repubblica Ceca. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
De la Fuente deve sistemare soprattutto la difesa, dove si è aggiunto anche il problema di Eric García, mentre davanti può premiare chi ha cambiato la partita di Wembley. Bilić ha qualche scelta da fare soprattutto nell'ultimo terzo di campo: Pašalić ha segnato il gol della vittoria a Praga e adesso reclama spazio dall'inizio. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.
Spagna-Croazia in chiaro: diretta gratuita sul canale 20Spagna-Croazia sarà trasmessa in diretta integrale sul canale 20 di Mediaset, disponibile al numero 20 del digitale terrestre. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 di martedì 29 settembre. La partita potrà essere seguita gratuitamente anche in streaming su Mediaset Infinity e attraverso SportMediaset. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, affiancato da Borja Valero al commento tecnico.
Per chi dispone di un abbonamento Sky, la sfida sarà visibile integralmente anche su Sky Sport Arena. Nella stessa fascia oraria Sky Sport Calcio seguirà invece le partite della serata attraverso Diretta Gol Nations League. In streaming saranno disponibili anche Sky Go, per gli abbonati Sky, e NOW con l'offerta Sport.
Baena e Oyarzabal hanno cambiato Wembley: adesso chiedono spazio dall'inizioLa Spagna ha ricominciato esattamente come aveva terminato il Mondiale: vincendo. Farlo a Wembley, contro un'Inghilterra capace di metterla seriamente in difficoltà, ha però richiesto qualcosa in più. Sotto 2-1 nella ripresa, De la Fuente ha trovato dalla panchina due delle mosse decisive. Álex Baena ha segnato il gol del pareggio e successivamente ha partecipato all'azione che ha portato Oyarzabal a completare la rimonta. Entrambi sono adesso candidati a partire dall'inizio. Oyarzabal può prendere il posto di Ferran Torres come riferimento centrale, mentre Baena insidia Nico Williams sulla sinistra.
Dall'altra parte rimane naturalmente Lamine Yamal, già a segno nella prima giornata. Qualche problema in più arriva dalla difesa. Dopo le assenze di Joan García e Pedro Porro, De la Fuente deve fare i conti anche con il problema al ginocchio accusato da Eric García. Robin Le Normand è stato richiamato nel gruppo, mentre Pubill può trovare spazio sulla destra.
Bilić è ripartito con una vittoria, Pašalić gli ha già regalato la prima scelta difficileIl ritorno di Slaven Bilić sulla panchina della Croazia è cominciato con tre punti. A Praga i croati hanno battuto 2-1 la Repubblica Ceca e hanno subito tenuto il passo della Spagna. La partita si è decisa grazie a Marco Pašalić, entrato e capace di trovare il gol che ha spezzato l'equilibrio. Una prestazione che potrebbe valergli una maglia dal primo minuto al Sánchez-Pizjuán.
Bilić continua naturalmente ad affidarsi a Luka Modrić, ancora al centro del gioco croato a 41 anni. Accanto a lui Kovačić rimane un altro riferimento, mentre Petar Sučić può essere utilizzato qualche metro più avanti. In attacco Budimir è in corsa per partire dall'inizio. Le assenze di Juranović ed Erlić riducono invece le alternative difensive e costringono il CT a qualche adattamento in più nel reparto arretrato.
Modrić vuole il pallone, Pedri pure: la partita può cominciare proprio da lìIl possesso sarà uno degli aspetti più interessanti della serata. La Croazia continua a utilizzare Modrić come riferimento per dare ordine all'azione, mentre la Spagna dispone di una quantità di qualità notevole proprio nella stessa zona del campo. Rodri e Pedri possono formare nuovamente la coppia centrale, con Dani Olmo libero di muoversi più avanti. Se la Roja riuscirà a recuperare rapidamente il pallone, per Modrić e Kovačić diventerà complicato gestire i ritmi come preferiscono.
Bilić può rispondere provando a non concedere campo agli esterni. Ed è probabilmente qui che si trova il problema più difficile da risolvere: Yamal può creare superiorità praticamente da solo, mentre dall'altra parte l'eventuale presenza di Baena aggiungerebbe un altro giocatore capace di entrare dentro il campo. La Croazia dovrà quindi scegliere quando pressare e quando abbassarsi, evitando soprattutto di lasciare troppo spazio tra centrocampo e difesa.
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Le probabili formazioni di Spagna-CroaziaDe la Fuente dovrebbe mantenere il 4-2-3-1. Unai Simón sarà confermato in porta, mentre Pubill può occupare la fascia destra con Cubarsí, Laporte e Cucurella a completare la difesa. In mezzo al campo la coppia formata da Rodri e Pedri rimane favorita. Yamal è praticamente intoccabile sulla destra, Dani Olmo dovrebbe muoversi centralmente e Baena può essere premiato dopo l'ottimo ingresso contro l'Inghilterra. Anche Oyarzabal ha guadagnato terreno su Ferran Torres per il ruolo di centravanti.
Bilić dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. Stanišić e Perišić possono partire sulle fasce, mentre Gvardiol guiderà il reparto centrale. Modrić e Kovačić rimangono i primi candidati per la mediana. Davanti Marco Pašalić, attaccante dell'Orlando City, può essere una delle novità dopo il gol segnato a Praga, con Luka Sučić e Petar Sučić tra le altre soluzioni alle spalle di Budimir.
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. CT De la Fuente.
CROAZIA (4-2-3-1): Livaković; Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić; Modrić, Kovačić; Luka Sučić, Petar Sučić, Marco Pašalić; Budimir. CT Bilić.
Siviglia ospita la sfida al vertice: tutte le informazioni sulla garaPartita: Spagna-CroaziaCompetizione: UEFA Nations League 2026/27Lega: AGruppo: 3Giornata: 2ªData: martedì 29 settembre 2026Orario: 20:45Stadio: Ramón Sánchez-Pizjuán, SivigliaDiretta TV in chiaro: 20Diretta TV Sky: Sky Sport ArenaStreaming: Mediaset Infinity, Sky Go e NOW
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