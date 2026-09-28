La Spagna torna a casa, a Siviglia, con un'altra vittoria importante alle spalle. Sabato sera ha battuto 3-2 l'Inghilterra a Wembley, rimontando una partita che si era complicata e trovando nella ripresa le reti di Baena e Oyarzabal. Adesso Siviglia la riabbraccia per la prima gara casalinga dopo il Mondiale vinto in estate. Spagna-Croazia si gioca martedì 29 settembre alle 20:45 al Ramón Sánchez-Pizjuán e mette di fronte le due squadre che hanno cominciato vincendo nel Gruppo 3. Anche i croati hanno infatti portato a casa i tre punti nella prima giornata, passando 2-1 sul campo della Repubblica Ceca. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

De la Fuente deve sistemare soprattutto la difesa, dove si è aggiunto anche il problema di Eric García, mentre davanti può premiare chi ha cambiato la partita di Wembley. Bilić ha qualche scelta da fare soprattutto nell'ultimo terzo di campo: Pašalić ha segnato il gol della vittoria a Praga e adesso reclama spazio dall'inizio. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Spagna-Croazia in chiaro: diretta gratuita sul canale 20

sarà trasmessa, disponibile al numero 20 del digitale terrestre. Il calcio d'inizio è fissato alle. La partita potrà essere seguita gratuitamente anche in streaming sue attraverso SportMediaset. La telecronaca sarà affidata a, affiancato daal commento tecnico.

Per chi dispone di un abbonamento Sky, la sfida sarà visibile integralmente anche su Sky Sport Arena. Nella stessa fascia oraria Sky Sport Calcio seguirà invece le partite della serata attraverso Diretta Gol Nations League. In streaming saranno disponibili anche Sky Go, per gli abbonati Sky, e NOW con l'offerta Sport.

Baena e Oyarzabal hanno cambiato Wembley: adesso chiedono spazio dall'inizio

Laha ricominciato esattamente come aveva terminato il Mondiale: vincendo. Farlo a, contro un'Inghilterra capace di metterla seriamente in difficoltà, ha però richiesto qualcosa in più. Sotto 2-1 nella ripresa,ha trovato dalla panchina due delle mosse decisive.ha segnato il gol del pareggio e successivamente ha partecipato all'azione che ha portato Oyarzabal a completare la rimonta. Entrambi sono adesso candidati a partire dall'inizio.può prendere il posto di Ferran Torres come riferimento centrale, mentre Baena insidia Nico Williams sulla sinistra.

Dall'altra parte rimane naturalmente Lamine Yamal, già a segno nella prima giornata. Qualche problema in più arriva dalla difesa. Dopo le assenze di Joan García e Pedro Porro, De la Fuente deve fare i conti anche con il problema al ginocchio accusato da Eric García. Robin Le Normand è stato richiamato nel gruppo, mentre Pubill può trovare spazio sulla destra.

Londra, Inghilterra - 26 settembre: Alex Baena della Spagna festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna allo stadio di Wembley il 26 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Bilić è ripartito con una vittoria, Pašalić gli ha già regalato la prima scelta difficile

Il ritorno disulla panchina della Croazia è cominciato con tre punti. Ai croati hanno battuto 2-1 la Repubblica Ceca e hanno subito tenuto il passo della Spagna. La partita si è decisa grazie a, entrato e capace di trovare il gol che ha spezzato l'equilibrio. Una prestazione che potrebbe valergli una maglia dal primo minuto al Sánchez-Pizjuán.

Bilić continua naturalmente ad affidarsi a Luka Modrić, ancora al centro del gioco croato a 41 anni. Accanto a lui Kovačić rimane un altro riferimento, mentre Petar Sučić può essere utilizzato qualche metro più avanti. In attacco Budimir è in corsa per partire dall'inizio. Le assenze di Juranović ed Erlić riducono invece le alternative difensive e costringono il CT a qualche adattamento in più nel reparto arretrato.

Fiume, Croazia - 2 giugno: Luka Modrić della Croazia passa il pallone sotto la pressione di Maxim De Cuyper del Belgio durante la partita amichevole internazionale tra Croazia e Belgio allo Stadion HNK Rijeka il 2 giugno 2026 a Fiume, Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Modrić vuole il pallone, Pedri pure: la partita può cominciare proprio da lì

Il possesso sarà uno degli aspetti più interessanti della serata. Lacontinua a utilizzarecome riferimento per dare ordine all'azione, mentre ladispone di una quantità di qualità notevole proprio nella stessa zona del campo.possono formare nuovamente la coppia centrale, con Dani Olmo libero di muoversi più avanti. Se la Roja riuscirà a recuperare rapidamente il pallone, pere Kovačić diventerà complicato gestire i ritmi come preferiscono.

Bilić può rispondere provando a non concedere campo agli esterni. Ed è probabilmente qui che si trova il problema più difficile da risolvere: Yamal può creare superiorità praticamente da solo, mentre dall'altra parte l'eventuale presenza di Baena aggiungerebbe un altro giocatore capace di entrare dentro il campo. La Croazia dovrà quindi scegliere quando pressare e quando abbassarsi, evitando soprattutto di lasciare troppo spazio tra centrocampo e difesa.

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Le probabili formazioni di Spagna-Croazia

dovrebbe mantenere il. Unai Simón sarà confermato in porta, mentrepuò occupare la fascia destra con Cubarsí, Laporte e Cucurella a completare la difesa. In mezzo al campo la coppia formata darimane favorita. Yamal è praticamente intoccabile sulla destra, Dani Olmo dovrebbe muoversi centralmente e Baena può essere premiato dopo l'ottimo ingresso contro l'Inghilterra. Anche Oyarzabal ha guadagnato terreno su Ferran Torres per il ruolo di centravanti.

Bilić dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. Stanišić e Perišić possono partire sulle fasce, mentre Gvardiol guiderà il reparto centrale. Modrić e Kovačić rimangono i primi candidati per la mediana. Davanti Marco Pašalić, attaccante dell'Orlando City, può essere una delle novità dopo il gol segnato a Praga, con Luka Sučić e Petar Sučić tra le altre soluzioni alle spalle di Budimir.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. CT De la Fuente.

CROAZIA (4-2-3-1): Livaković; Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić; Modrić, Kovačić; Luka Sučić, Petar Sučić, Marco Pašalić; Budimir. CT Bilić.

Siviglia ospita la sfida al vertice: tutte le informazioni sulla gara

Spagna-CroaziaUEFA Nations League 2026/272ªmartedì 29 settembre 202620:45Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia