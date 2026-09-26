Lamine Yamal continua a essere uno dei protagonisti assoluti della Spagna campione del mondo e, secondo Luis de la Fuente, la sua crescita non riguarda soltanto le qualità tecniche, ma anche la capacità di mettersi al servizio della squadra. Il commissario tecnico spagnolo, intervistato da L'Équipe, ha sottolineato proprio la maturazione mostrata dal classe 2007. Il Mondiale ha permesso di vedere un Yamal diverso, più consapevole delle proprie responsabilità e capace di incidere anche attraverso il gioco collettivo nonostante abbia segnato solamente una rete in tutto il torneo non fornendo nemmeno un assist.

Anche se ha dimostrato già molto a livello calcistico, viene ancora continuamente criticato perché ci si aspetta sempre il gol o l'assist da parte sua, ma come sappiamo bene è una situazione che si verifica sempre con giocatori che ti abituano a numeri mostruosi, proprio come accadde a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che venivano e vengono ancora attaccati anche solo per una partita senza segnare o per non aver contribuito alla vittoria della propria squadra.

Le parole di De la Fuente su Yamal

"È maturato molto. Non soltanto attraverso il suo talento e facendo cose straordinarie. Ho apprezzato molto questo aspetto e". Queste le prime parole del CT spagnolo, campione con la Spagna

BERLINO, GERMANIA - 15 GIUGNO: Lamine Yamal della Spagna viene abbracciato da Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, dopo essere stato sostituito durante la partita della fase a gironi di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Croazia all'Olympiastadion il 15 giugno 2024 a Berlino, Germania. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Ha continuato parlando della voglia di migliorare del numero 10 del Barcellona: "Lamine è un calciatore insaziabile, vuole sempre migliorare, migliorare e migliorare, perché è quello che chiediamo qui. Non si accontenta mai delle sue prestazioni".

Caricamento post Instagram...

Infine il tecnico ha dichiarato che ha tutte le carte in regola per diventare una leggenda di questo bellissimo sport: ". Ma allo stesso tempo, senza un livello così alto di ambizione, non potrà mai raggiungere il livello a cui aspira, perché".