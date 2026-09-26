Le parole di Luis De la Fuente
Lamine Yamal continua a essere uno dei protagonisti assoluti della Spagna campione del mondo e, secondo Luis de la Fuente, la sua crescita non riguarda soltanto le qualità tecniche, ma anche la capacità di mettersi al servizio della squadra. Il commissario tecnico spagnolo, intervistato da L'Équipe, ha sottolineato proprio la maturazione mostrata dal classe 2007. Il Mondiale ha permesso di vedere un Yamal diverso, più consapevole delle proprie responsabilità e capace di incidere anche attraverso il gioco collettivo nonostante abbia segnato solamente una rete in tutto il torneo non fornendo nemmeno un assist.
Anche se ha dimostrato già molto a livello calcistico, viene ancora continuamente criticato perché ci si aspetta sempre il gol o l'assist da parte sua, ma come sappiamo bene è una situazione che si verifica sempre con giocatori che ti abituano a numeri mostruosi, proprio come accadde a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che venivano e vengono ancora attaccati anche solo per una partita senza segnare o per non aver contribuito alla vittoria della propria squadra.
Le parole di De la Fuente su Yamal"È maturato molto perché ha capito che poteva aiutare la squadra anche in un altro modo. Non soltanto attraverso il suo talento e facendo cose straordinarie. Ho apprezzato molto questo aspetto e anche la squadra lo ha fatto". Queste le prime parole del CT spagnolo, campione con la Spagna al Mondiale dell'ultima estate e anche nell'Europeo del 2024.
Ha continuato parlando della voglia di migliorare del numero 10 del Barcellona: "Lamine è un calciatore insaziabile, vuole sempre migliorare, migliorare e migliorare, perché è quello che chiediamo qui. Non si accontenta mai delle sue prestazioni".
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