Sedici anni dopo il debutto della prima stella all’Azteca, la Spagna mostra ufficialmente la seconda a Wembley: In panchina si sfidano De la Fuente e Tuchel.
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Sedici anni fa fu lo stadio Azteca, questa volta sarà Wembley. La Spagna torna in campo con un dettaglio nuovo sopra lo stemma: la seconda stella conquistata con il Mondiale 2026. Contro l’Inghilterra, nella prima giornata di Nations League, la Nazionale di Luis de la Fuente indosserà per la prima volta in una partita la maglia che certifica il secondo titolo mondiale della sua storia.
Non sarà però l’unico motivo d’interesse della serata londinese. Sulle due panchine ci saranno Luis de la Fuente e Thomas Tuchel, due commissari tecnici con percentuali di vittorie altissime ma reduci da un Mondiale vissuto in modo completamente diverso.
Dall’Azteca a Wembley: sedici anni tra la prima e la seconda stellaL’ultima volta che una nuova stella comparve sopra lo stemma della Spagna era l’11 agosto 2010. Era passato appena un mese dal successo mondiale in Sudafrica e la nazionale allora allenata da Vicente del Bosque affrontò il Messico in amichevole allo stadio Azteca.
Quella partita segnò il debutto della prima stella. Sedici anni dopo la scena cambia: la vittoria nel Mondiale 2026 ha aggiunto un secondo simbolo sopra lo stemma della Federazione spagnola e Wembley sarà il primo stadio a vederlo ufficialmente in campo. La Spagna entra così nel ristretto gruppo delle nazionali capaci di vincere più di un Mondiale. Un dettaglio che acquista un significato particolare proprio contro l’Inghilterra, ferma invece al titolo conquistato nel 1966.
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De la Fuente e Tuchel, numeri simili ma un Mondiale oppostoIl confronto tra i due ct aggiunge un altro livello alla partita. Secondo i dati riportati da AS, De la Fuente ha vinto il 75,51% delle sue prime 49 gare alla guida della Spagna, mentre Tuchel ha una percentuale leggermente superiore, pari al 77,27% nelle prime 22 partite con l’Inghilterra.
Numeri molto vicini, ma con un peso completamente diverso dopo l’ultimo Mondiale. De la Fuente arriva a Wembley da campione del mondo, dopo la vittoria in finale contro l’Argentina. Tuchel, invece, deve ripartire dalla semifinale persa proprio contro la squadra di Scaloni. È questo il contrasto più interessante: il tecnico con la percentuale di vittorie leggermente più alta arriva dalla delusione più grande, mentre quello con un rendimento di poco inferiore si presenta con il trofeo più importante.
La semifinale con l’Argentina pesa ancora su TuchelL’Inghilterra era passata in vantaggio nella semifinale mondiale con Gordon, ma non era riuscita a difendere il risultato. Enzo Fernández e Lautaro Martínez avevano ribaltato la partita, mandando l’Argentina in finale.
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Wembley, uno stadio che torna nella storia della SpagnaWembley non è un palcoscenico nuovo per la nazionale spagnola. L’ultimo precedente risale all’8 settembre 2018, sempre in Nations League, quando la Spagna vinse 2-1 grazie ai gol di Saúl Ñíguez e Rodrigo Moreno. Ancora più lontano nel tempo c’è il successo del 25 marzo 1981, quando Satrústegui e Zamora firmarono un altro 2-1 spagnolo. Quella serata è ricordata anche per una notizia arrivata poco dopo il fischio finale: la liberazione di Quini dopo 25 giorni di sequestro.
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