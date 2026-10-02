Rasmus Hojlund getta benzina su una situazione già particolarmente ardente in casa Portogallo. L'attaccante danese, protagonista del match di Nations League tra Danimarca e Portogallo (vinto dalla formazione lusitana per 2-4) ha deciso di schierarsi dalla parte di Cristiano Ronaldo ad un paio di giorni dall'abbandono del ritiro con la nazionale portoghese, prima esultando come il fenomeno di Madeira e, successivamente, spingendo addirittura a fine partita il ct portoghese Jorge Jesus.

Buona la prima senza Cristiano Ronaldo

Saranno le coincidenze della vita, ma nel primo match del Portogallo senza Cristiano Ronaldo, come si dice in gergo, la nazionale portoghese "fa calcio". Il centrocampo lusitano, tanto criticato al Mondiale per il grande potenziale inespresso, qui incanta il Parken Stadium di Copenaghen: doppio assist del nuovo capitano, primo gol in nazionale per, a cui si aggiungono la grande prestazione del rossonero(gol e assist) e la vittoria di carattere della squadra di Jorge Jesus che, dopo il momentaneo pareggio della, risponde nell'ultima mezz'ora con la rete del vantaggio e il colpo del KO definitivo targato(terzo gol nelle ultime tre partite per lui).

Un'importantissima vittoria per 2-4 per il Portogallo che, sulla carta, sembra calmare le acquee dopo l'abbandono del ritiro di Cristiano Ronaldo, tema particolarmente scottante tra le fila della formazione portoghese.

Højlund pushed Jorge Jesus away after the game. 😳



He is known to idolise Cristiano Ronaldo and even did the Siuuu today in his honour after scoring. ❤️ pic.twitter.com/cNF7C2JsiX — 433 (@433) October 1, 2026

Hojlund manda un messaggio a Cristiano Ronaldo

A riaccendere la vicenda, proprio in occasione di Danimarca-Portogallo, ci ha pensato però il bomber danese. Il centravanti in forza al Napoli, infatti, subito dopo aver segnato il gol del momentaneo 2-2 ha deciso di esultare sotto i propri tifosi con la celebre esultanza di. Un piccolo messaggio a sostegno del suo idolo, che ha trovato un'ulteriore prova anche a fine partita.

COPENAGHEN, DANIMARCA - 27 SETTEMBRE: Rasmus Hojlund (Danimarca) contrastato da Ben Davies (Galles) durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Danimarca e Galles al Parken Stadium, il 27 settembre 2026 a Copenaghen, Danimarca. (Foto di Patrik Lundin/Getty Images)

Durante i saluti tra i Rod-Hvide e il ct Jorge Jesus, Hojlund ha infatti deciso di spingere via l'ex tecnico dell'Al-Nassr attraverso un gesto particolarmente duro e carico di tensione. L'allenatore, probabilmente preso dal momento, non ha reagito male al gesto, tuttavia, i social non hanno risparmiato l'attaccante danese da pesanti critiche.