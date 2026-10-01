Dopo l'incriminazione dell'ex poliziotto dei Bleus e il coinvolgimento di Mbappé, emergono nuovi dettagli sui rapporti economici con altri nazionali francesi.
Zidane dice no, la Francia dice sì: la Nazionale "sfila" a Clairefontaine
Non si ferma il caso Mohamed Sanhadji. Il poliziotto dei Bleus era stato incriminato lo scorso 16 settembre in un'inchiesta che lo vede tuttora coinvolto con diverse contestazioni, tra cui il riciclaggio di frode fiscale, la truffa e il ricettazione di appropriazione indebita di fondi pubblici. A far scattare gli accertamenti era stato un pagamento di 60.300 euro ricevuto nel 2023 da Kylian Mbappé, che aveva deciso di destinare la propria gratificazione per il Mondiale 2022 agli uomini della sicurezza della Nazionale, somma, che però, non era stata dichiarata da Sanhadji al fisco. Ora emergono nuovi dettagli, tra cui altri rapporti economici tra Sanhadji e diversi giocatori della Nazionale francese, e una somma di oltre 300mila euro ricevuti dal poliziotto tra il 2020 e il 2024.
Sanhadji, gli aggiornamenti: oltre 300mila euro ricevuti e altri giocatori coinvoltiNel mirino degli inquirenti ci sono soprattutto i rapporti finanziari intrattenuti da Sanhadji con diversi componenti della Nazionale: nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024 avrebbe ricevuto complessivamente più di 300mila euro da circa quindici giocatori francesi; tra i nomi emersi figurano Hugo Lloris, Raphael Varane e Matteo Guendouzi.
L'ex agente di polizia avrebbe inoltre chiesto a Kylian Mbappé un prestito di 120mila euro, giustificandolo con presunte difficoltà economiche e con la necessità di finanziare un'operazione immobiliare, con la somma che sarebbe stata versata attraverso la madre del giocatore, Fayza Lamari.
I Favoritismi e le conseguenze con i BluesL'inchiesta riguarda anche altri presunti favori che il poliziotto avrebbe ricevuto dai giocatori, tra cui biglietti per le partite, vacanze e altre agevolazioni personali, mentre l'ex agente di polizia avrebbe ricambiato offrendo a sua volta vantaggi, come inviti VIP allo Stade de France, maglie autografate e accessi privilegiati a Clairefontaine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA