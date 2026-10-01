Non si ferma il caso Mohamed Sanhadji. Il poliziotto dei Bleus era stato incriminato lo scorso 16 settembre in un'inchiesta che lo vede tuttora coinvolto con diverse contestazioni, tra cui il riciclaggio di frode fiscale, la truffa e il ricettazione di appropriazione indebita di fondi pubblici. A far scattare gli accertamenti era stato un pagamento di 60.300 euro ricevuto nel 2023 da Kylian Mbappé, che aveva deciso di destinare la propria gratificazione per il Mondiale 2022 agli uomini della sicurezza della Nazionale, somma, che però, non era stata dichiarata da Sanhadji al fisco. Ora emergono nuovi dettagli, tra cui altri rapporti economici tra Sanhadji e diversi giocatori della Nazionale francese, e una somma di oltre 300mila euro ricevuti dal poliziotto tra il 2020 e il 2024.

Sanhadji, gli aggiornamenti: oltre 300mila euro ricevuti e altri giocatori coinvolti

Nel mirino degli inquirenti ci sono soprattutto i rapporti finanziari intrattenuti da Sanhadji con diversi componenti della Nazionale: nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024 avrebbe ricevuto complessivamente più dida circa quindici giocatori francesi; tra i nomi emersi figurano

LUSAIL CITY, QATAR - 18 DICEMBRE: (Da sinistra a destra) I francesi Raphael Varane, Hugo Lloris e Ibrahima Konate mostrano sconforto durante la cerimonia di premiazione dopo la finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia, disputata al Lusail Stadium il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

L'ex agente di polizia avrebbe inoltre chiesto a Kylian Mbappé un prestito di 120mila euro, giustificandolo con presunte difficoltà economiche e con la necessità di finanziare un'operazione immobiliare, con la somma che sarebbe stata versata attraverso la madre del giocatore, Fayza Lamari.

I Favoritismi e le conseguenze con i Blues

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« Si ça sort, ça sera ma fin... » : Mohamed Sanhadji et les Bleus, les dessous d'une relation intéressée pic.twitter.com/ABLc6gupmV — L'Équipe (@lequipe) September 30, 2026

L'inchiesta riguarda anche altri presunti favori che il poliziotto avrebbe ricevuto dai giocatori, tra cuiper le partite,e altre agevolazioni personali, mentre l'ex agente di polizia avrebbe ricambiato offrendo a sua volta, come inviti VIP allo Stade de France, maglie autografate e accessi privilegiati aSanhadji, che sarebbe dovuto entrare nello staff dicon un ruolo legato alla sicurezza e alla logistica, non potrà perciò più ricoprire l'incarico previsto: il controllo giudiziario gli