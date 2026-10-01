Roberto Mancini divide ancora il gruppo. Come comunicato dalla FIGC, nove Azzurri non partiranno per Parigi e resteranno a Coverciano, dove seguiranno un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni di Nations League. La scelta non nasce da motivi tecnici: Mancini ha deciso di evitare a una parte della rosa la trasferta in Francia, con l’obiettivo di gestire meglio le energie in un calendario molto compresso. L’Italia partirà nel pomeriggio per Parigi, dove venerdì 2 ottobre affronterà la Francia allo Stade de France nel terzo incontro del girone di Nations League. I nove rimasti a Coverciano, invece, non prenderanno parte alla seduta mattutina con il resto del gruppo e lavoreranno nel pomeriggio con una parte dello staff tecnico e performance.

Nove azzurri restano a Coverciano

Il motivo è soprattutto nel calendario: dopo la, glitorneranno infatti in campo già il 5 ottobre acontro la Turchia . Due partite in quattro giorni, inserite in un blocco di quattro gare disputate nell’arco di undici giorni. La rosa ampia permette così adi lavorare su due gruppi senza perdere alternative. Gli esclusi sono

Non è la prima volta che il ct prende una decisione simile: prima della trasferta in Turchia, dieci giocatori erano rimasti a Coverciano, proprio per preparare meglio le gare successive contro Francia e Turchia. In quell’occasione erano rimasti in Italia Ahanor, Barella, Coppola, Inacio, Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Pessina, Ricci e Zoma. Alcuni nomi tornano anche nella lista scelta per Parigi, altri cambiano: il principio, però, resta lo stesso.

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Dalla vittoria di Bursa alla Francia

aveva aperto questo ciclo dicon 34 convocati e nove volti nuovi, proprio per avere più soluzioni durante una serie di partite così ravvicinate. Dopo alcuni cambi nel gruppo, i convocati prima della trasferta dierano diventatiL’arriva alladopo il 4-1 sulla, il primo successo nel girone dopo il ko con il, l’esordientehanno firmato la vittoria. Adesso il livello si alza molto con la, madeve già pensare anche alla gara successiva. Per questo nove giocatori resteranno amentre il resto del gruppo partirà per

BURSA, TURCHIA - 28 SETTEMBRE: Arda Guler del Turkiye viene affrontato da Alessandro Bastoni dell'Italia durante la partita della fase a gironi di UEFA Nations League 2026/27 tra Türkiye e Italia all'Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu il 28 settembre 2026 a Bursa, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Più che una lista di assenti, è una scelta precisa nella gestione del raduno. Con quattro partite in undici giorni, Mancini ha scelto ancora una volta di dividere il lavoro: una parte della squadra pensa alla Francia, l’altra prepara già ciò che verrà dopo.