Un cognome pesante sulle spalle, la maglia della Juventus addosso e un sogno che comincia a prendere forma. L'amichevole persa 1-0 contro la Cremonese ha regalato ai tifosi bianconeri un'immagine dal forte valore simbolico: Davide Marchisio e Alfonso Montero hanno fatto il loro debutto con la prima squadra della Juventus, seguendo le orme dei rispettivi padri, Claudio e Paolo.

Il giorno di Marchisio e Montero, dagli inizi alla Juventus

Per entrambi si tratta di un primo passo, arrivato in un test amichevole e dunque ancora lontano dall'esordio ufficiale, ma significativo all'interno di due percorsi di crescita che la Juventus sta seguendo con attenzione.

Davide Marchisio, classe 2009, è un centrocampista ed è cresciuto interamente nel settore giovanile bianconero. Come papà Claudio, ha iniziato il proprio percorso alla Juventus da giovanissimo e nelle ultime stagioni ha scalato le categorie fino ad arrivare all'Under 18. Con l'Under 16 ha conquistato uno Scudetto, mentre nell'Under 17 si è messo ulteriormente in evidenza prima di diventare uno dei punti di riferimento della formazione Under 18.

‼️ 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘀𝗶𝗼’𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗮𝗺



Alfonso Montero and Davide Marchisio are currently training alongside the senior players at Juventus.



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La Juventus ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro: il 21 settembre Davide ha firmato il suo primo contratto da professionista, valido fino al 30 giugno 2028. Un riconoscimento importante per un ragazzo che ha già avuto modo di allenarsi con la prima squadra e che ora ha aggiunto anche il debutto con i grandi.

Dall'altra parte c'è Alfonso Montero, classe 2007, figlio di Paolo, storico difensore uruguaiano che con la Juventus ha disputato nove stagioni e conquistato numerosi trofei. Alfonso è un difensore e ha iniziato il proprio percorso calcistico in Uruguay, al Defensor Sporting, prima di trasferirsi in Italia e approdare alla Juventus. Nel 2023 ha firmato il suo primo contratto con il club bianconero e ha poi completato il passaggio dall'Under 17 alla Primavera, prima di affacciarsi alla Next Gen e al gruppo della prima squadra.

TORINO, ITALIA - 13 LUGLIO: L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti durante una sessione di allenamento della Juventus FC presso il JTC, il 13 luglio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La prima di una lunga serie ?

Due percorsi diversi, dunque, ma con un elemento comune: la Juventus come punto di riferimento e due padri che hanno scritto pagine importanti della storia bianconera. Claudio Marchisio è stato una delle bandiere del club, con sette Scudetti e quattro Coppe Italia, mentre Paolo Montero ha costruito a Torino una parte fondamentale della propria carriera, vincendo quattro campionati italiani e altri trofei internazionali.

Ora tocca a Davide e Alfonso provare a costruire una storia tutta loro. Il debutto contro la Cremonese non rappresenta un punto d'arrivo, ma l'inizio di un percorso che entrambi sperano possa portarli sempre più vicino alla prima squadra. E il fatto che la Juventus abbia recentemente blindato Marchisio e confermato il proprio investimento sul giovane Montero rappresenta un ulteriore segnale della fiducia riposta nei due ragazzi.