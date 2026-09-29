Andriy Shevchenko compie oggi 50 anni. L'ex campione del Milan è tra i beniamini di sempre dei tifosi, non solo per il suo indiscusso valore in campo ma anche per lo spessore umano che ha sempre palesato. L'occasione è perfetta per celebrare non solo il forte giocatore ma conoscere più da vicino anche l’uomo, attraverso lo sguardo di chi ne ha condiviso una parte importante del cammino. Lo ha fatto Mauro Tassotti in esclusiva su Milanisti Channel, non solo ex compagno in rossonero ma soprattutto amico di Sheva, che inizia il suo amarcord con uno splendido ricordo. Si parte infatti da Kharkiv, in un albergo, attorno a un tavolo, tra serate trascorse a parlare di calcio, i problemi da affrontare e un bicchiere di vino ad accompagnare le conversazioni: "Per me Sheva è quello". << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>