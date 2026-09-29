I riflessi di un portiere, seppur 42enne e al crepuscolo della carriera, sono sicuramente ben sopra la media. Ivan Cuellar, estremo difensore in forza al Maiorca dal 2023, però, non si sarebbe mai aspettato di essere colpito da una struttura decorativa, che gli ha causato una ferita profonda e un trasferimento in ospedale.

Il fatto

Mentre l'intera squadra del, insieme a preparatori, staff e magazzinieri, si trovava a mensa dopo l'allenamento mattutino al centro sportivo, un oggetto contundente non specificato, facente parte della decorazione della sala da pranzo, ha colpito alla testa il portiere 42enne, ferendolo in modo grave.

LEGANES, SPAIN - NOVEMBER 26: Ivan Cuéllar del CD Leganés compete per il pallone con Leonardo Cabrera del RCD Espanyol durante la partita di La Liga SmartBank tra CD Leganés e RCD Espanyol allo Stadio di Butarque il 26 novembre 2020 a Leganés, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Nella sfortuna dell'episodio, però, il calciatore è stato immediatamente soccorso dallo staff medico del club, tamponando la ferita per quanto possibile e trasportandolo all'ospedale, dove rimarrà in osservazione per ventiquattro ore. I compagni di squadra, seduti accanto al portiere, si sono detti sgomenti a causa della pericolosità dell'episodio.

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Cuellar, il portiere di provincia