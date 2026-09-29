L'estremo difensore ha rischiato la pelle durante un pranzo nel centro sportivo
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I riflessi di un portiere, seppur 42enne e al crepuscolo della carriera, sono sicuramente ben sopra la media. Ivan Cuellar, estremo difensore in forza al Maiorca dal 2023, però, non si sarebbe mai aspettato di essere colpito da una struttura decorativa, che gli ha causato una ferita profonda e un trasferimento in ospedale.
Il fattoMentre l'intera squadra del Maiorca, insieme a preparatori, staff e magazzinieri, si trovava a mensa dopo l'allenamento mattutino al centro sportivo, un oggetto contundente non specificato, facente parte della decorazione della sala da pranzo, ha colpito alla testa il portiere 42enne Ivan Cuellar, ferendolo in modo grave.
Nella sfortuna dell'episodio, però, il calciatore è stato immediatamente soccorso dallo staff medico del club, tamponando la ferita per quanto possibile e trasportandolo all'ospedale, dove rimarrà in osservazione per ventiquattro ore. I compagni di squadra, seduti accanto al portiere, si sono detti sgomenti a causa della pericolosità dell'episodio.
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Cuellar, il portiere di provinciaLa prima stagione da professionista di Ivan Cuellar risale alla 2002/2003, dove debutta con la maglia del Merida, club in cui ha svolto parte delle giovanili. Così, arriva il grande salto all'Atletico Madrid, prima nella squadra B e successivamente in Liga, difendendo i pali dei Colchoneros in otto apparizioni spalmate su due anni. Ma, la leggenda di portiere di provincia si attesta una volta firmato con lo Sporting Gijon, in cui Cuellar diventa il guardiano del club disputando undici stagioni, con in mezzo l'avventura al Leganes. Al Maiorca è arrivato nel 2023, all'età di 39 anni, con il ruolo di chioccia, togliendosi la soddisfazione di essere il calciatore più anziano a essere mai sceso in campo con la maglia dei Bermellones. Classe 1984, non ha intenzione di fermarsi, nemmeno dopo un incidente del genere, e provare a risalire in Liga dopo la dolorosa retrocessione dell'anno passato.
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