La questione rinnovo torna al centro delle discussioni attorno a Christian Pulisic. L'attaccante statunitense, il cui contratto con il club rossonero terminerà a giugno 2027 (sebbene il Milan abbia comunque la possibilità di prolungare l'accordo per un'ulteriore stagione), è tornato a parlare del proprio futuro trasmettendo un velato ottimismo sulla sua possibile permanenza a Milano.

Pulisic: "Un avvio stagionale strano"

Intervistato ai microfoni di Sky Sport,ha inizialmente parlato del suo inizio di stagione con il Milan: "Un avvio stagionale strano, sono tornato dal problema fisico e volevo subito tornare a giocare ma avevo. Ho lavorato con squadra e tecnico ed è stato grandioso tornare al gol. La rete contro il Lecce? Certamente si tratta di. Non ho percepito la difficoltà finché non ho rivisto la rete".

Successivamente, l'attaccante rossonero ha spostato l'attenzione sul rapporto con il nuovo allenatore Ruben Amorim: "Ho un buon rapporto con Amorim. Tutta la squadra sta imparando il suo sistema e il modo in cui vuole giocare. L’ultima è stata forse una delle nostre migliori partite in termini di gioco di gioco squadra e vogliamo continuare su questa lunghezza d'onda. Il mister vuole che proviamo certe posizioni, in particolare quando abbiamo il possesso del pallone. Dobbiamo comprendere i movimenti da fare. Poi, ovviamente viene la libertà individuale ma ci sono dei concetti iniziali di base".

"Sto davvero bene e spero di restare qui in futuro"

Interrogato sulla questione rinnovo, l'attaccante statunitense ha risposto: "Sono molto contento qui al Milan. Il club mi sta dando il massimo ed è stato di grande aiuto in carriera. Torneremo a parlarne presto, mi auguro. Sto davvero bene e spero di restare qui in futuro".

MILANO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Christian Pulisic del Milan segna un gol durante la partita di Serie A tra Milan e Lecce allo stadio Giuseppe Meazza, il 20 settembre 2026 a Milano. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Infine, Christian Pulisic ha terminato il suo intervento parlando del suo stato fisico dopo il rientro dall'infortunio accusato al Mondiale: "Sto bene dal punto di vista fisico, ho lavorato sodo in queste settimane e adesso comincia la parte più delicata della stagione. Devo e dobbiamo essere pronti. Mi auguro di giocare più gare possibili".