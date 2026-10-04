Uno dei calciatori che Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha convocato per questa sosta delle Nazionali risponde al nome di Franco Mastantuono. Dopo aver saltato il Mondiale di quest'estate, infatti, il giovane calciatore del Real Madrid che ora gioca in prestito alla Fiorentina ha vestito nuovamente la maglia della selezione sudamericana. Nella notte italiana, presso il Monumental situato a Buenos Aires, l'Albieceleste ha giocato un'amichevole contro il Burkina Faso e ha vinto 7-0 e Mastantuono, alla sua terza presenza, ha realizzato la sua prima rete con la Nazionale. Al termine della sfida contro la selezione africana, il 19enne ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Argentina, Mastantuono: "Felice per il golo. Le persone sono esigenti con me"

#SelecciónMayor Franco Mastantuono: "Me gusta jugar con libertad y en lo que se necesite. En ese cajón entre pegado a la raya y el medio, pero donde el equipo requiera ahí estaré". — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 4, 2026

In questa sosta, l'Argentina si sta preparando per l'addio di Lionel Messi , il quale ha deciso didalla Nazionale. Il match d'addio del 39enne si terrà nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre contro il. Intanto, questa notte, gli argentini hanno battuto 7-0 il Burkina Faso., al 4', ha sbloccato il risultato subito approfittando della ribattuta del rigore da lui sbagliato mentre quattro minuti doporealizzata unin favore dei vice-campioni del mondo. Al 12' segna anchementre tra il 35' ed il 36' trovano la via del gol siachePrima dell'inizio della ripresa Scaloni effettuae, con una di queste, ha fatto entrare in campo Mastantuono. Quest'ultimo, al 57' e su assist di Martinez, ha realizzato il suo primo gol con l'Albiceleste e ha portato il punteggio sul 6-0. Nel secondo dei tre minuti di recupero finali del match, l'Argentina segna anche la settima rete consu assist diDopo l'amichevole contro il Burkina Faso, Mastantuono ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando delleche le persone ripongono nei suoi confronti.

Buenos Aires, Argentina - 3 ottobre 2026: Franco Mastantuono dell'Argentina esulta coi compagni dopo aver segnato il sesto gol della sua squadra durante l'amichevole tra Argentina e Burkina Faso all'Estadio Monumental Antonio V. Liberti. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Le parole del calciatore della Fiorentina: "Sono molto contento d'indossare di nuovo la maglia dell'Argentina ed è molto speciale per me. In estate non ho giocato il Mondiale ed ero triste perché avrei voluto esserci. Quindi ho pensato a quanto avrei dovuto lavorare per meritare la convocazione. Sono riuscito a segnare e sono felice. Le persone sono molto esigenti con me e lo capisco. So cosa si aspettano da me visto che sono tra i professionisti da quando avevo 16 anni. Io, però, gioco per me stesso e per la squadra, non per i pensieri della gente".