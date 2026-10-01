Lionel Messi ci ha preso gusto. Dopo aver acquistato il Cornellà - squadra catalana che milita nella Tercera Division spagnola, l'argentino è diventato presidente di un altro club. Questa volta la pulce ha scelto la Segunda Division, salendo alla guida dell'Eldense.

Messi acquista l'Eldense

. Il CD Eldense, club che milita nella seconda divisione spagnola, ha comunicato tramite i propri canali il passaggio di proprietà. Il nuovo presidente del club spagnolo sarà Lionel Messi. Nel comunicato il club ha sottolineato che per definire il tutto manca comunque l'approvazione del- il

L'argentino, nonostante abbia lasciato la Spagna da quasi 6 anni, ha ancora un forte legame con la terra iberica. Già ad aprile il numero 10 dell'albiceleste - ormai prossimo all'addio alla nazionale - aveva deciso di muovere i primi passi nel calcio spagnolo nei panni di presidente. Lionel, infatti, ha acquistato l'UE Cornellà, un club catalano di quinta divisione. Con l'acquisto dell'Eldense, però, Messi vuole fare le cose in grande. L'obiettivo dell'argentino è quello di potenziare le strutture e i mezzi del club per renderlo una solida realtà all'interno del calcio spagnolo.

Il comunicato del club

Il Club

Deportivo Eldense annuncia ufficialmente l'acquisizione della società da parte di Leo Messi

, dando inizio a una

nuova ed entusiasmante fase

nella storia ultracentenaria dell'istituzione". Il comunicato sottolinea le idee dietro l'acquisizione: "L'arrivo nel calcio professionistico spagnolo, in veste di proprietario del CD Eldense, di una delle figure più importanti nella storia dello sport, segna l'inizio di un progetto a lungo termine volto a promuovere lo sviluppo sportivo, istituzionale e sociale del club".

Ad annunciare il nuovo presidente è stato proprio il club di seconda divisione, con una nota ufficiale diffusa tramite i propri canali. Nel comunicato si legge: "

BARCELLONA, SPAGNA - 8 AGOSTO: Lionel Messi del Barcellona incontra i media durante una conferenza stampa al Camp Nou l'8 agosto 2021 a Barcellona, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

La nota prosegue: "Fondato nel 1921, il CD Eldense affronta questa nuova fase con l'ambizione di consolidarsi e crescere nel calcio professionistico , proiettando al contempo le proprie radici, la propria storia e il proprio spirito rossoblu". Manca, appunto, la decisione del CSD: "La transazione è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione necessaria da parte del CSD, secondo quanto stabilito dalla legge sportiva".