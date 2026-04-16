Nonostante l'argentino continui ad incantare nel rettangolo verde, i progetti per il futuro non mancano: l'ex Barcellona diventa azionista principale di un club di terza serie in Spagna

Vincenzo Di Chio 16 aprile - 18:46

Nelle ultime ore è circolata una notizia che ha subito fatto il giro del mondo del calcio: Lionel Messi ha acquistato il Cornellà. Una scelta importante, che segnà l'inizio di una nuova avventura fuori dal rettangolo verde del campione argentino. Sempre più calciatori, stanno intraprendendo questa scelta, investendo direttamente nei club per costruire il loro futuro oltre il calcio giocato.

Non si tratta solo di una questione economica, ma anche di una scelta legata a motivi personali. Il legame con Barcellona, squadra con cui il fuoriclasse ha vinto tutto, ha avuto un ruolo determinante in questa operazione.

Messi nuovo proprietario del Cornellà — Arriva l'ufficialità: Messi acquista il 100% delle azioni del Cornellà, diventando a tutti gli effetti il nuovo proprietario del Club catalano. La società, con sede nel Baix Llobregat, entra così in una nuova ed entusiasmante fase della propria storia.

La svolta segna un passaggio epocale sia per il Club che per il talento dell'Inter Miami, che per la prima volta assume il totale controllo di una società. Si tratta di una scelta significativa, che lo porta ad essere protagonista anche fuori dal campo. Il club milita attualmente nelle categorie inferiori del Calcio spagnolo, precisamente nella Terza divisione, un campionato competitivo dove molte squadre puntano alla crescita e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su BET365

Un progetto legato al suo passato — Questa scelta rafforza ancora di più il rapporto tra Lionel Messi e la Catalogna, una terra che ha sempre avuto un'importanza siderale per il plurivincitore del Pallone d'Oro. Dopo gli anni vissuti con il Barcellona, il legame con questo territorio resta molto forte e ora trova una forma diversa attraverso questo investimento. L'obiettivo non è solo gestire le finanze del Club, ma anche costruire qualcosa di magnifico con il tempo.

L'idea è quella di far crescere la società sotto ogni punto di vista, migliorando l'organizzazione, aumentando la competitività e sopratutto dando spazio ai giovani talenti del territorio. Un progetto ambizioso che potrebbe portare il Cornella a crescere negli anni e guadagnare sempre più spazio nel calcio Spagnolo.