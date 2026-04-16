Josip Stanisic accusa Antonio Rudiger di avergli rivolto pesanti offese nel corso della sfida di Champions League: "Se è un uomo, rivela cosa ha detto"

Giorgio Abbratozzato 16 aprile - 17:38

Bayer Monaco-Real Madrid ha lasciato moltissimi strascichi dopo la partita, e ce lo potevamo anche aspettare. Un match che ha visto 10 gol complessivi e un cartellino rosso per Camavinga che ha fatto discutere ed ha incendiato gli animi del Real dopo il fischio finale. Nel caos generale un episodio è passato in secondo piano, anche perché non era possibile notarlo. A portare alla luce le accuse è Josip Stanisic, difensore del Bayern, che sarebbe stato vittima di offese da parte di Antonio Rudiger.

Stanisic: "Ha pronunciato solo una parola, per ben due volte” — Il difensore croato ha deciso di non dire nel post gara le parole offensive che Antonio Rudiger avrebbe riferito nei suoi confronti. Il terzino ha deciso di dargli una possibilità di dire lui stesso cosa gli ha riferito: "Una cosa del genere non è accettabile. È stata pronunciata solo una parola e per ben due volte. Ma può chiedergli lei stesso cosa ha detto. Forse è abbastanza uomo da ammetterlo". La porta per una rivelazione futura è aperta, solamente con il passare del tempo potremo scoprire se il retroscena verrà detto proprio dai diretti interessati.

Il calciatore del Bayern ha replicato sostenendo che per lui la questione è chiusa, ma non crede comunque di aver subito un comportamento corretto dal diretto avversario: "Non sono uno che vuole creare astio e non la prendo nemmeno sul personale. Per me la questione è chiusa. Penso che una cosa del genere non sia corretta, indipendentemente dal fatto che si giochi l'uno contro l'altro o che ci si conosca o meno".

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L'analisi della dinamica con Rudiger — L'episodio incriminato è avvenuto nel concitato finale del match, proprio in occasione del gol del 3-2 siglato da Mbappé. Mentre l'azione si sviluppava, Rüdiger ha fatto cadere volontariamente Stanišić, facendogli subire un colpo molto duro. Nonostante l'entità dell'impatto, il difensore del Bayern non si è lamentato per lo scontro fisico in sé, accettandolo come un duro "colpo basso" tipico dell'agonismo della partita.

Tuttavia, la situazione è degenerata subito dopo la rete: proprio durante i festeggiamenti, il tedesco avrebbe pronunciato per due volte quella parola specifica all'indirizzo dell'avversario. Un atteggiamento che Stanišić non ha voluto lasciar passare inosservato, sottolineando come sia stato l'insulto gratuito, e non il fallo subito, a spingerlo a denunciare pubblicamente la mancanza di rispetto del collega.