Stando a quanto riportato dall'autorevole giornale, al centro dell'indagine c'è Liam McDonald, coinvolto in un giro di scommesse all'epoca del Redditch.

Francesco Di Chio 16 aprile - 14:44

La FA ha aperto un indagine su Liam McDonald, attuale allenatore del Kettering Town. L'accusa riguarda una presunta violazione delle norme sulle scommesse, e sotto il focus degli investigatori ci sono dei fatti risalenti a 10 anni fa, periodo in cui McDonald allenava il Redditch.

McDonald e quelle scommesse contro la sua squadra — Pugno duro in Inghilterra sul calcio scommesse. La FA ha infatti imposto il veto assoluto per tutti i professionisti che militano nel mondo del calcio inglese a partire dal livello 4. Il calcio inglese è stato suddiviso in "livelli" appunto dalla FA, che vanno dall'1 al 7, dove l'1 è la Premier League. Stando a quanto riportato da The Guardian, Liam McDonald, attuale allenatore del Kettering, sarebbe sotto gli occhi degli investigatori per un presunto giro di calcio scommesse.

Il periodo sotto osservazione è il primo periodo di McDonald sulla panchina del Redditch, squadra che militava all'epoca nella Southern League Premier Central, lega che corrisponde al livello 3. Secondo l'accusa il tecnico avrebbe scommesso più volte sulle gare del suo Redditch, a volte anche contro la propria squadra. Al momento McDonald ha portato l'indagine all'attenzione del suo attuale club, che si è schierato dalla sua parte.

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McDonald e gli altri casi — La FA appunto sta cercando di debellare la piaga calcio scommesse a tutti i livelli del calcio professionistico inglese. McDonald si aggiunge ad una lunga lista di gente coinvolta in casi di calcioscommesse o presunti tali. Come Paquetà per esempio: il centrocampista del West Ham è riuscito ad essere scagionato da quattro accuse per essersi fatto ammonire volontariamente. O più celebre è il caso Ivan Toney, che è stato squalificato per aver violato il regolamento ben 232 volte. Nel suo caso la FA è riuscita a dimostrare il coinvolgimento del calciatore, allontanandolo dai campi di calcio per un bel periodo. Per quanto riguarda McDonald, la FA non ha al momento formulato accuse formali e, per il momento, sia l'organo sportivo sia il Kettering si rifiutano di commentare la vicenda.