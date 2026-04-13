Con l'avvicinarsi della Coppa del Mondo e la conseguente fine dei campionati, ogni calciatore rappresenta un fuoco che ha voglia di ardere più di tutti gli altri. In alcuni casi è soltanto una miccia, mentre in altri brucia incessantemente il desiderio di strappare qualcosa di importante, che sia un trofeo nazionale o una maglia da titolare per i Mondiali americani. Dall'eterno Giroud alla doppietta di Castellanos, dalla continuità straordinaria di Budimir alla rinascita di João Felix. Scopriamo chi ha illuminato con le proprie giocate l'ultimo weekend di calcio in giro per il mondo.