Il Bayern vince anche al ritorno ed elimina il Real Madrid: 4-3 e festa bavarese. Arda Güler dà speranza con la sua doppietta, ma non basta

Samuele Dello Monaco 16 aprile - 10:58

L'amara delusione europea avvolge il Real Madrid. Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, il clima in casa madridista è comprensibilmente teso. In un match dalle mille emozioni, terminato con un rocambolesco 4-3 a favore del Bayern Monaco, a brillare tra le fila spagnole è stato Arda Güler. Il trequartista turco si è caricato la squadra sulle spalle, siglando una clamorosa doppietta che aveva riacceso le speranze di qualificazione per gli uomini di Arbeloa, prima del tracollo finale che ha condannato i Blancos.

Il silenzio stampa del Real Madrid e il post di Arda Güler — La partita si è conclusa in un'atmosfera rovente, culminata persino con l'espulsione dello stesso Arda Güler, a testimonianza del nervosismo accumulato sul terreno di gioco. Al rientro negli spogliatoi, l'amarezza era tale che nessun tesserato del club spagnolo ha voluto presentarsi davanti ai microfoni dei giornalisti. Un vero e proprio blackout mediatico, un silenzio assordante che ha coinvolto l'intera rosa.

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Tuttavia, a spezzare questo silenzio e a metterci la faccia è stato proprio l'autore dei due gol della speranza. Arda Güler, dimostrando una maturità e una leadership fuori dal comune per la sua giovane età, ha scelto i social per inviare un messaggio a tutto il popolo madridista. Attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram, il talento ha condiviso il proprio dispiacere, pubblicando due immagini molto significative: una foto insieme ad alcuni compagni di squadra e un bellissimo scatto dell'abbraccio di gruppo prima dell'inizio del match.

Le parole scelte per accompagnare il post sono state un misto di scuse e di orgoglio: “Questo non sarebbe dovuto succedere. Ci dispiace tanto. Torneremo. Hala Madrid!”. Un gesto molto apprezzato dai tifosi, che ha subito attirato l'attenzione mediatica.