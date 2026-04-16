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Lo Sheffield Wednesday rischia di iniziare la prossima stagione con -15 punti

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Già in questa stagione, la Football League aveva sanzionato il club che l'anno prossimo giocherà in League One, ovvero la terza divisione inglese
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

La stagione 2026/2027 dello Sheffield Wednesday potrebbe già iniziare nel peggiore dei modi con tanto di rischio retrocessione. Il club inglese, infatti, dalla prossima annata giocherà in League One, vale a dire la terza divisione del calcio inglese. La squadra che, in altri tempi, giocava solo di mercoledì attualmente milita in Championship, la Serie B inglese, e si trova all'ultimo posto con -4 punti. Oltre ai risultati in campo c'ha messo il suo anche l'English Football League (EFL), che ha inflitto il club con ben 18 punti di penalizzazione. A causa alcuni problemi, anche per la prossima annata i Gufi rischiano di ricevere un'importante sanzione.

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Sheffield, Inghilterra - 22 febbraio 2026: Giocatori dello Sheffield Wednesday delusi dopo la sconfitta contro lo Sheffield United, con conseguente retrocessione in League One, dopo la partita di Sky Bet Championship tra le due squadre al Bramall Lane. (Foto di Cameron Smith/Getty Images)

Lo Sheffield Wednesday rischia di prendere 15 punti di penalizzazione per la prossima stagione

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Nei primi giorni di ottobre del 2025, la squadra che milita nella seconda divisione inglese ha dovuto far fronte a dei problemi di natura economica e gestionale, i quali hanno portato a ritardi nei pagamenti dei vari stipendi. A causa di ciò, la Football League ha sanzionato il club con ben 18 punti di penalizzazione e, di conseguenza, hanno ottenuto la retrocessione in League One nel mese di febbraio. Il sito inglese talkSPORT ha riportato che il consorzio americano Arise Capital Partners, guidato da David Storch, stava lavorando all'acquisto della squadra inglese allenata da danese Pedersen. Tuttavia, ci sono stati alcuni problemi che hanno portato la EFL a sanzionare lo Sheffield con 15 punti di penalizzazione per la stagione 2026/2027.

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Si dice, infatti, che ciò sia dovuto al fatto che gli americani non fossero disposti a pagare 15 milioni di sterline a Dejphon Cashiri, ovvero il proprietario uscente. Il regolamento dell'EFL prevede che il club ha il dovere di versare una percentuale pari al 25% ai creditori. Tuttavia, l'offerta da parte del consorzio di Storch è sotto a quella percentuale. Di conseguenza, la lega ha informato lo statunitense che il club avrà 15 punti di penalizzazione. Sul suo profilo X, Storch ha condiviso il comunicato ufficiale di Arise Capital Partners in cui si parla di quanto sta accadendo, non condividendo la decisione che riguarda la penalizzazione ed anche la richiesta, poi respinta, di affidarsi ad un arbitrariato indipendente.

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