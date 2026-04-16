Lo Sheffield Wednesday rischia di prendere 15 punti di penalizzazione per la prossima stagione

Nei primi giorni di ottobre del 2025, la squadra che milita nella seconda divisione inglese ha dovuto far fronte a dei problemi di natura economica e gestionale, i quali hanno portato a ritardi nei pagamenti dei vari stipendi. A causa di ciò, la Football League ha sanzionato il club con ben 18 punti di penalizzazione e, di conseguenza, hanno ottenuto la retrocessione in League One nel mese di febbraio. Il sito inglese talkSPORT ha riportato che il consorzio americano Arise Capital Partners, guidato da David Storch, stava lavorando all'acquisto della squadra inglese allenata da danese Pedersen. Tuttavia, ci sono stati alcuni problemi che hanno portato la EFL a sanzionare lo Sheffield con 15 punti di penalizzazione per la stagione 2026/2027.