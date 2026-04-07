Grazie alla vittoria di ieri, la squadra ha ottenuto la promozione con cinque giornate di anticipo e potrebbe migliorare ancor di più la sua striscia positiva

Jacopo del Monaco 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 10:32)

La maggior parte dei campionati europei non sono ancora arrivati ad una conclusione, ma il Lincoln City ha già avuto modo di festeggiare la promozione in Championship, ovvero la seconda divisione inglese. Il club appena menzionato, infatti, milita in League One e ha blindato il primo posto, che vuol dire promozione diretta, con cinque giornate d'anticipo. Grazie alla vittoria ottenuta nella giornata di ieri, la squadra che ha come allenatore Michael Skubala ha potuto festeggiare un traguardo tanto atteso insieme ai propri tifosi. Tra l'altro, la squadra inglese vanta di una buonissima striscia di risultati utili consecutivi e potrebbe migliorarla ancor di più.

Il Lincoln City ottiene la promozione in Championship con cinque giornate d'anticipo — I Red Imps, ovvero i diavoletti rossi, ed i propri tifosi stavano aspettando questo momento da tanto tempo. Dopo ben 61 anni, infatti, la lunga attesa è finalmente terminata ed il Lincoln ha potuto festeggiare il ritorno nella seconda divisione inglese. Nella giornata di ieri, il club allenato da Skubala ha giocato in casa del Reading il match valevole per la giornata numero 42 della League One. Al quinto minuto di gioco, i Diavoletti hanno sbloccato la partita grazie al gol Ryan One su assist di Reeco Hackett-Fairchild. Al secondo minuto di recupero del secondo tempo, però, i padroni di casa pareggiano grazie al gran gol dalla distanza di Lewis Wing.

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Quattro minuti più tardi, però, il Lincoln torna in vantaggio grazie alla rete di Jack Moylan. Al triplice fischio del direttore di gara, ha avuto inizio la festa dei Diavoletti per il ritorno tanto atteso in Championship. Tra l'altro, il sito inglese talkSPORT ha riportato che i Red Imps hanno ottenuto la promozione grazie ad una striscia positiva di risultati consecutivi che è ancora in corso. Fino ad ora, infatti, la capolista della terza divisione inglese ha ottenuto ben 24 risultati utili consecutivi e cinque di questi sono stati pareggi. Con le prossime cinque gare da disputare, questa striscia d'imbattibilità potrebbe migliorare ancor di più. L'ultima sconfitta dei Red Imps, invece, risale al 3-2 contro il Wycombe datato 22 novembre.