Dopo aver lasciato il Crystal Palace nel 2024, l'ex Inter sarà ad oggi il nuovo allenatore dei Robins. Sarà manager ad interim

Mattia Celio Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 15:02)

A 78 anni Roy Hodgoson non vuole proprio sentire la parola pensione. A poco più di due anni dall'ultima partita sulla panchina del Crystal Palace, nel febbraio 2024, l'ex Inter è pronto a cominciare una nuova avventura. Come riporta il quotidiano The Sun, il tecnico inglese ha accettato l’offerta del Bristol City, club attualmente militante in Championship, la seconda divisione del calcio britannico.

Roy Hodgoson nuovo allenatore del Bristol City: a 78 anni l'ex Inter riparte dalla Championship — Nonostante i suoi 78 anni, Roy Hodgsonnon ne ha ancora abbastanza. Dopo due anni il tecnico inglese torna ufficialmente in panchina. A partire da oggi, infatti, l'ex allenatore dell'Inter siederà sulla panchina del Bristol City, club militante in Championship. Secondo The Sun, il tecnico inglese ha firmato un contratto da manager ad inter, quindi fino al termine della stagione.

Nel frattempo il Bristol cercherà un nuovo allenatore per la prossima stagione, che con tutta probabilità si svolgerà di nuovo in Championship. I Robins, infatti, occupano al momento il 16esimo in classifica, ma ha un vantaggio di 12 punti sulla zona retrocessione. Al termine del campionato mancano 7 giornate e il margine è abbastanza ampio per arrivare ad una salvezza tranquilla.

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Per Hodgson si tratta di un ritorno al passato: il tecnico inglese ha già lavorato al Bristol City tra il 1980 e il 1982, prima come vice e poi come allenatore in prima. In Italia è ricordato per la sua stagione non molto memorabile, appunto, sulla panchina dell'Inter tra maggio e giugno 1999, dove in 6 presenze ottenne solo 2 vittore e ben 4 KO. A 78 anni, inoltre, Hodgson aggiorna anche il record di longevità.

Nel 2024, sulla panchina del Crystal Palace, a 76 anni era diventato il più anziano a sedere in panchina in Premier League e adesso, a 78 anni, diventa anche il più anziano in Championship. Record un tempo appartenuto a Neil Warnock, che ha guidato l’Huddersfield Town nel 2023, quando aveva 74 anni.