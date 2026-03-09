Leicester City e Bristol City si affrontano in una partita molto importante per entrambe le squadre

Stefano Sorce 9 marzo - 23:16

Al King Power Stadium si gioca una partita pesantissima per il finale di stagione. Martedì 10 marzo 2026 alle ore 20:45, Leicester-Bristol City si affrontano in una gara della Championship con obiettivi molto diversi: i Foxes devono uscire dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti cercano di rimanere agganciati alla corsa playoff.

Vuoi vedere Leicester-Bristol City in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Leicester-Bristol City sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Leicester-Bristol City in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — La stagione del Leicester sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Dopo la retrocessione dalla Premier League della scorsa stagione, pochi avrebbero immaginato che i Foxes potessero trovarsi addirittura a rischio di un secondo retrocesso consecutivo, questa volta verso la League One. Il cambio in panchina con l’arrivo di Gary Rowett ha dato qualche segnale di stabilità: nelle sue prime quattro partite sono arrivati tre pareggi e una sconfitta. Tuttavia la vittoria continua a mancare e la squadra è ora senza successi da dieci partite di campionato. Il recente pareggio contro l’Ipswich ha comunque mostrato un atteggiamento più solido e mantiene vive le speranze salvezza: il Leicester è infatti a un solo punto dalla zona sicura.

Il Bristol City vive una stagione altalenante. I Robins hanno a lungo occupato posizioni utili per i playoff, ma la loro discontinuità di risultati ha complicato la corsa alla promozione. La sconfitta per 2-0 contro il Coventry, capolista della Championship, ha rappresentato un altro passo indietro e ora la squadra si trova a sette punti dalla zona playoff.

Probabili formazioni di Leicester-Bristol — Il Leicester City dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Stolarczyk tra i pali; difesa composta da Pereira, Okoli, Nelson e Thomas. In mediana spazio a Winks e James, mentre sulla trequarti agiranno Fatawu, De Cordova-Reid e Mavididi alle spalle dell’unica punta Daka.

Il Bristol City dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1, con Vitek in porta; linea difensiva composta da Tanner, Eile e N. Borges. A centrocampo Earthy, Knight, Bird e Pring, mentre Twine e Riis agiranno dietro all’attaccante Armstrong.

Leicester City (4-2-3-1): Stolarczyk; Pereira, Okoli, Nelson, Thomas; Winks, James; Fatawu, De Cordova-Reid, Mavididi; Daka.

Bristol City (3-4-2-1): Vitek; Tanner, Eile, N. Borges; Earthy; Knight, Bird, Pring; Twine, Riis; Armstrong.

Vuoi vedere Leicester-Bristol City in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Leicester-Bristol City sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA