Lo streaming live
Leicester-Bristol: probabili formazioni e diretta live
Al King Power Stadium si gioca una partita pesantissima per il finale di stagione. Martedì 10 marzo 2026 alle ore 20:45, Leicester-Bristol City si affrontano in una gara della Championship con obiettivi molto diversi: i Foxes devono uscire dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti cercano di rimanere agganciati alla corsa playoff.
Vuoi vedere Leicester-Bristol City in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Leicester-Bristol City sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Leicester-Bristol City in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Il momento delle due squadre—
La stagione del Leicester sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Dopo la retrocessione dalla Premier League della scorsa stagione, pochi avrebbero immaginato che i Foxes potessero trovarsi addirittura a rischio di un secondo retrocesso consecutivo, questa volta verso la League One. Il cambio in panchina con l’arrivo di Gary Rowett ha dato qualche segnale di stabilità: nelle sue prime quattro partite sono arrivati tre pareggi e una sconfitta. Tuttavia la vittoria continua a mancare e la squadra è ora senza successi da dieci partite di campionato. Il recente pareggio contro l’Ipswich ha comunque mostrato un atteggiamento più solido e mantiene vive le speranze salvezza: il Leicester è infatti a un solo punto dalla zona sicura.
Il Bristol City vive una stagione altalenante. I Robins hanno a lungo occupato posizioni utili per i playoff, ma la loro discontinuità di risultati ha complicato la corsa alla promozione. La sconfitta per 2-0 contro il Coventry, capolista della Championship, ha rappresentato un altro passo indietro e ora la squadra si trova a sette punti dalla zona playoff.
Probabili formazioni di Leicester-Bristol—
Il Leicester City dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Stolarczyk tra i pali; difesa composta da Pereira, Okoli, Nelson e Thomas. In mediana spazio a Winks e James, mentre sulla trequarti agiranno Fatawu, De Cordova-Reid e Mavididi alle spalle dell’unica punta Daka.
Il Bristol City dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1, con Vitek in porta; linea difensiva composta da Tanner, Eile e N. Borges. A centrocampo Earthy, Knight, Bird e Pring, mentre Twine e Riis agiranno dietro all’attaccante Armstrong.
Leicester City (4-2-3-1): Stolarczyk; Pereira, Okoli, Nelson, Thomas; Winks, James; Fatawu, De Cordova-Reid, Mavididi; Daka.
Bristol City (3-4-2-1): Vitek; Tanner, Eile, N. Borges; Earthy; Knight, Bird, Pring; Twine, Riis; Armstrong.
Vuoi vedere Leicester-Bristol City in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Leicester-Bristol City sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
© RIPRODUZIONE RISERVATA