Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma giovedì 16 aprile

Filippo Montoli 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 10:16)

I quarti di finale di Conference League si chiudono con la partita tra Strasburgo e Mainz. La gara tra le due squadre divise da pochi chilometri al confine franco-tedesco è in programma giovedì 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio de la Meinau. Gli ospiti hanno un vantaggio di due gol da poter sfruttare per passare il turno, quindi ai padroni di casa non resta che provare il tutto per tutto fin dall'inizio. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Strasburgo-Mainz.

I precedenti tra le due squadre e lo stato di forma — Quella tra Strasburgo e Mainz è di fatto una partita inedita nella loro lunga storia centenaria. Quella d'andata è stata la prima sfida ufficiale tra le due squadre. Seppur equilibrata per quasi tutti i 90 minuti, sono stati i tedeschi infine a imporsi per 2-0. Decisive le reti di Sano e Posch rispettivamente all'11esimo e al 19esimo. Se il possesso palla è stato nettamente favorevole ai francesi, la squadra di casa è arrivata molte più volte a concludere verso la porta di Penders.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Se ci si sofferma sullo stato di forma, in entrambi i casi emergono due squadre in salute. Lo Strasburgo, che ha riposato in campionato per poter preparare al meglio questa sfida, è imbattuto in Ligue 1 dall'8 febbraio scorso. Da quella data, proprio il match d'andata è l'unica sconfitta rimediata dagli uomini di Gary O'Neil. Il Mainz ha sì perso l'ultima di Bundesliga, ma prima di questa arrivava da nove risultati utili consecutivi in tutte le competizioni.

Le probabili formazioni — STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doué, Doukouré, Omobamidele, Chilwell; Oyedele, Mourabet; Yassine, Barco, Godo; Enciso. Allenatore: Gary O'Neil.

MAINZ (5-3-2): Batz; Widmer, Costa, Posch, Kohr, Mwene; Sano, Kawasaki, Nebel; Tietz, Weiper. Allenatore: Urs Fischer.

Strasburgo-Mainz, il pronostico di DDD — Per i bookmakers i padroni di casa partono nettamente favoriti. Lo Strasburgo è infatti dato a una quota compresa tra l'1.65 e l'1.75. Seguono il pareggio tra il 3.55 e il 3.80 e la vittoria del Mainz tra il 4.25 e il 4.50. I francesi devono fare certamente di tutto per ribaltare il doppio svantaggio, ma per il passaggio del turno il discorso cambia. Quello degli ospiti è dato a circa 1.30, molto basso. Quello dei padroni di casa a 3.50.

Considerando che lo Strasburgo andrà all'assalto fin dai primi minuti, le quote relative a Over e Goal sono basse, ma non eccessivamente. Che entrambe le squadre segnino viene dato a 1.75. Quota identica per la realizzazione di più di due reti. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Strasburgo-Mainz è 2-1.