Strasburgo-Mainz, dal campo alla tavola: un derby di frontiera

I calciatori lasciano spazio ai piatti tipici: choucroute, baeckeoffe e flammekueche contro bratwurst, pretzel e sauerbraten. Una partita immaginaria tra Francia e Germania, tra identità di confine e tradizioni.

Silvia Cannas Simontacchi 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 11:52)

Strasburgo, giovedì 16 aprile 2026, ore 19.00. Allo Stade della Maineau è tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Si gioca Strasburgo-Mainz, una partita che insaporisce la notte europea con il tocco speziato dei derby di confine. Francia contro Germania, o meglio, Alsazia contro Renania: divise dal fiume Reno, ma unite da una cucina che parla quasi la stessa lingua.

Se il campo fosse una tavola, questa sarebbe una sfida giocata sul filo dell'ambiguità: burro e vino bianco su una sponda, senape e birra sull'altra, con una contaminazione continua, tra piatti che cambiano nome, ma non la casacca.

Primo tempo: lo Strasburgo balla sul confine alsaziano I padroni di casa si dispongono con un 4-3-3 tecnico ma concreto, proprio come la cucina alsaziana: elegante, ma di origini contadine. In porta troviamo la tarte flambée (aka flammekueche), una focaccia sottilissima condita con cipolle, panna acida e pancetta, non troppo appariscente ma sempre puntuale. La difesa è un mix perfetto a base di tradizione: al centro c'è la choucroute garnie, il piatto simbolo dell'Alsazia, a base di crauti, salsiccia, patate e altre carni salate; affiancato dal baeckeoffe, la versione di zona della cassoeula, lenta e profonda. Sulle fasce corrono le pommes sautées, dorate e croccanti fuori e morbide dentro.

A centrocampo il gioco passa dal Coq au Riesling, il galletto al vino bianco Riesling, elegante ma di sostanza, accompagnato da due mezzali intelligenti: spaetzle, morbidi e duttili, e insalata alsaziana, a base di patate lesse, wurstel e gruviera, a dare equilibrio. In attacco, lo Strasburgo punta sulla varietà: sulle ali c'è il foie gras d'Alsace, raffinato e tecnico, e il kugelhopf salato, la ciambella profumata di pancetta e cipolla. Punta centrale: il coq au vin, un grande classico francese nella sua versione più local.

È una squadra ibrida: non completamente francese, ma nemmeno tedesca. Ed è forse questo il suo punto di forza.

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Secondo tempo: il Mainz risponde con la concretezza renana Il Mainz risponde con un 4-2-3-1 disciplinato, costruito sulla buona gestione degli spazi. Tra i pali c'è il "Weck, Worscht un Woi", pane, salsiccia e vino: lo spuntino ufficiale del Palatinato, essenziale e sempre affidabile. La difesa è solida: al centro c'è il Himmel un Ääd, il formaggio dell'Assia dal sapore pungente, decisamente non per tutti i palati; affiancato dalla robusta Schäufele, la spalla di maiale arrosto. Sulle fasce spingono le patate lesse, disciplinate e continue.

A centrocampo gli ospiti costruiscono con ordine: fa da regista la zuppa di patate (Kartoffelsuppe), calda e lineare; i due mediani sono il Bratwurst, una presenza costante, e il Leberkäse, il polpettone di carne più popolare nei territori tedescofoni. Sulla trequarti agiscono l'insalata di cavolo e i pretzel, sempre pronti a inserirsi. Davanti, il riferimento è l'ingombrante Sauerbraten, lo stufato tedesco, marinato con pazienza. La squadra di Magonza non si inventa nulla, ma esegue come telecomandata.

Strasburgo-Mainz, confine o continuità? — A decidere questa partita non può che essere l'ultima portata: kugelhopf (questa volta dolce) e vino bianco alsaziano per lo Strasburgo, aromatico e chic; torta di mele e Riesling renano per il Mainz, più diretto ma altrettanto territoriale.

È una partita che mette in discussione i confini: quanto possono essere diversi davvero renani e alsaziani, se davvero ciò che mangiamo parla di chi siamo?