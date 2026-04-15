Il centrocampista spagnolo non accetta di buon grado l'eliminazione dai quarti di finale di Champions League

Gianmarco Inguscio Collaboratore 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 11:44)

Il Barcellona cade in casa dell'Atletico Madride dice addio alla Champions League, pur dimostrando ancora una volta, tenacia, talento e tanta classe. Ma a volte tutto questo non basta: nel doppio confronto, infatti, la formazione di Hansi Flick ha perso 3-2 contro quella di Diego Simeone. Nella gara di andata, i Colchoneros avevano battuto 2-0 i Blaugrana, mentre in quella di ritorno hanno perso 1-2. Dunque, se da un lato si può parlare di una sconfitta indolore per l'Atletico, dall'altro non passa inosservata una vittoria amara e difficile da accettare in casa Barcellona.

E quando il direttore di gara decreta la fine dell'incontro, è proprio uno dei calciatori sconfitti, il centrocampista Gavi, a commentare l'eliminazione dal torneo più ambito: "Questa eliminazione ci fa male. Li abbiamo dominati, ce li mangiamo a colazione". Alla fine dei giochi, però, il Barca non è andato oltre i quarti di finale, mentre l'Atletico vola in semifinale e attende il suo prossimo avversario, che sarà la vincente di Arsenal-Sporting.

Barcellona, Gavi dopo l'eliminazione: "Li abbiamo dominati per tutta la partita" — Al termine delle partita, il ventunenne Gavi è stato intervistato da TNT Sports Mexico e ha commentato così l'eliminazione ai quarti di finale di Champions: "Questa eliminazione ci fa molto male. Siamo migliori dell'Atletico Madrid, ma questa sera non siamo riusciti a fare ciò che conta davvero, ovvero segnare, mentre i nostri avversari hanno fatto più gol". I Colchoneros sono stati più prolifici rispetto ai Blaugrana, infatti, sono riusciti a segnare 3 gol con 4 tiri in porta, contro i 2 gol in 14 tiri del Barcellona. In merito a questo, il centrocampista ha affermato: "Arrivano una volta e segnano complicando la partita, ed è andata proprio in questo modo", ha ribadito Gavi.

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Il commento del centrocampista sulla prestazione della squadra — Gavi dunque, non ha accettato di buon grado il 3-2 complessivo che ha regalato ai biancorossi l'accesso in semifinale. Quando gli è stato chiesto un giudizio sulla prestazione della squadra, ha affermato: "Oggi ce li siamo mangiati a colazione. Siamo stati capaci di dominarli per tutta la partita, ma forse loro hanno più esperienza di noi per queste situazioni". Infine, sul battibecco a bordocampo con i membri dello staff di Simeone: "Sono cose che succedono in campo", ha concluso il calciatore spagnolo.