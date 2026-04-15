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CHAMPIONS LEAGUE

Barcellona, Gavi: “Eliminazione che fa male, ci mangiamo l’Atletico Madrid a colazione”

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Il centrocampista spagnolo non accetta di buon grado l'eliminazione dai quarti di finale di Champions League
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Il Barcellona cade in casa dell'Atletico Madride dice addio alla Champions League, pur dimostrando ancora una volta, tenacia, talento e tanta classe. Ma a volte tutto questo non basta: nel doppio confronto, infatti, la formazione di Hansi Flick ha perso 3-2 contro quella di Diego Simeone. Nella gara di andata, i Colchoneros avevano battuto 2-0 i Blaugrana, mentre in quella di ritorno hanno perso 1-2. Dunque, se da un lato si può parlare di una sconfitta indolore per l'Atletico, dall'altro non passa inosservata una vittoria amara e difficile da accettare in casa Barcellona.

E quando il direttore di gara decreta la fine dell'incontro, è proprio uno dei calciatori sconfitti, il centrocampista Gavi, a commentare l'eliminazione dal torneo più ambito: "Questa eliminazione ci fa male. Li abbiamo dominati, ce li mangiamo a colazione". Alla fine dei giochi, però, il Barca non è andato oltre i quarti di finale, mentre l'Atletico vola in semifinale e attende il suo prossimo avversario, che sarà la vincente di Arsenal-Sporting.

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MADRID, SPAIN - APRIL 14: Lamine Yamal del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Club Atlético de Madrid e FC Barcelona allo stadio Riyadh Air Metropolitano il 14 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

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Barcellona, Gavi dopo l'eliminazione: "Li abbiamo dominati per tutta la partita"

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Al termine delle partita, il ventunenne Gavi è stato intervistato da TNT Sports Mexico e ha commentato così l'eliminazione ai quarti di finale di Champions: "Questa eliminazione ci fa molto male. Siamo migliori dell'Atletico Madrid, ma questa sera non siamo riusciti a fare ciò che conta davvero, ovvero segnare, mentre i nostri avversari hanno fatto più gol". I Colchoneros sono stati più prolifici rispetto ai Blaugrana, infatti, sono riusciti a segnare 3 gol con 4 tiri in porta, contro i 2 gol in 14 tiri del Barcellona. In merito a questo, il centrocampista ha affermato: "Arrivano una volta e segnano complicando la partita, ed è andata proprio in questo modo", ha ribadito Gavi.

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Il commento del centrocampista sulla prestazione della squadra

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Gavi dunque, non ha accettato di buon grado il 3-2 complessivo che ha regalato ai biancorossi l'accesso in semifinale. Quando gli è stato chiesto un giudizio sulla prestazione della squadra, ha affermato: "Oggi ce li siamo mangiati a colazione. Siamo stati capaci di dominarli per tutta la partita, ma forse loro hanno più esperienza di noi per queste situazioni". Infine, sul battibecco a bordocampo con i membri dello staff di Simeone: "Sono cose che succedono in campo", ha concluso il calciatore spagnolo.

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