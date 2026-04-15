A causa di quest'infortunio, il francese potrebbe saltare il Mondiale e l'allenatore olandese ha ammesso di avere brutte sensazioni a riguardo

Jacopo del Monaco 15 aprile - 11:14

Per le prossime partite della Premier League, il Liverpool dovrà fare a meno di Hugo Ekitiké. Durante la partita di ieri sera persa 0-2 contro il Paris Saint-Germain, infatti, il calciatore francese ha riportato un infortunio alla caviglia. Al 31' di gioco, l'attaccante ha lasciato il campo in lacrime ed al suo posto è entrato Mohamed Salah. Non si sa ancora quanto sia grave l'infortunio dell'ex Eintracht Francoforte, ma le parole di Arne Slot dopo la partita fanno pensare a qualcosa di grave, temendo la rottura del tendine d'Achille. Se così fosse, Ekitiké rischierebbe di saltare il Mondiale che avrà inizio nel mese di giugno.

Liverpool, Ekitiké in lacrime per l'infortunio alla caviglia. Mondiale a rischio? — Avendo perso la partita di ieri sera contro il Paris Saint-Germain, il Liverpool ha salutato la Champions League e terminerà questa stagione con nessun titolo in bacheca. Adesso i Reds, che non stanno neanche lottando per difendere il titolo di Campione d'Inghilterra, dovranno lottare per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Durante l'incontro di ieri, però, Ekitiké ha riportato un infortunio alla caviglia che sembra molto grave. Tant'è che, al minuto 31, il giocatore ha lasciato il campo in lacrime. Ai microfoni di Amazon Prime, il compagno di squadra e connazionale Konaté ha dichiarato: "Penso sia grave. Non ho parole per quel che è successo perché sarà molto dura per lui coi Mondiali in arrivo".

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Nella conferenza stampa dopo la partita, anche Slot ha parlato di quanto accaduto al suo giocatore. Le parole dell'olandese riportate sul sito ufficiale del Liverpool: "Sembra molto grave. Penso che tutti abbiamo potuto vedere che non stava bene. Aspettiamo e vediamo cosa sarà. Nel secondo tempo è andato a casa quindi non l'ho ancora visto. Perdere una partita è già molto difficile, soprattutto nel modo in cui l'abbiamo persa, ma ancora una volta, a quanto pare, perdere un giocatore è qualcosa che ci è capitato tante volte in questa stagione".