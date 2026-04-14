PSG, omaggio da brividi a Diogo Jota: fiori e commozione ad Anfield

E stasera, ci sarà anche lui a guardare la partita da lassù. In un Anfield pronto a guidare la propria squadra verso una straordinaria rimonta

Federico Grimaldi 14 aprile - 13:24

Un momento che va oltre il calcio e tocca le corde più profonde dello sport. Alla vigilia della sfida di Champions League ad Anfield, il PSGha scelto di fermarsi per ricordare Diogo Jota, ex attaccante del Liverpool scomparso tragicamente la scorsa estate insieme al fratello. La delegazione parigina si è recata presso il memoriale dedicato al calciatore, rendendo omaggio con fiori e raccoglimento. Un gesto intenso, condiviso in particolare dai giocatori portoghesi della rosa, visibilmente colpiti. In un clima di silenzio e rispetto, il PSG ha voluto sottolineare come il calcio sappia unirsi nei momenti più difficili, superando ogni rivalità sportiva con grande dignità e sensibilità.

Anfield in silenzio: il PSG omaggia Diogo Jota — Tra i protagonisti dell’omaggio anche diversi volti noti dello spogliatoio parigino, come Joao Neves, Nuno Mendes, Goncalo Ramos e Vitinha, che hanno deposto fiori bianchi davanti al luogo del ricordo. Tanta commozione, alla luce del fatto che hanno condiviso tanti momenti insieme in Nazionale portoghese. Con loro, anche il direttore sportivo Luis Campos e il presidente Nasser Al-Khelaifi, presenti per testimoniare la vicinanza del club alla famiglia del giocatore e a tutto il mondo Liverpool. L’atmosfera ad Anfield è apparsa carica di emozione, con tanti tifosi che hanno continuato a lasciare sciarpe, messaggi e piccoli simboli in memoria dell’attaccante portoghese.

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Il PSG ha inoltre annunciato iniziative commemorative anche prima del match, con un minuto di raccoglimento e il lutto al braccio, estendendo il pensiero anche alle vittime della Hillsborough disaster. I parigini sono andati oltre al calcio: hanno colto a pieno il vero significato dello sport. Un segnale forte, che dimostra come il calcio, nei momenti più delicati, sappia parlare un linguaggio universale fatto di rispetto, memoria e profonda umanità. E stasera, ci sarà anche lui a guardare la partita da lassù. In un Anfield pronto a guidare la propria squadra verso una straordinaria rimonta.