La scorsa settimana i parigini hanno vinto 2-0 al Parco dei Principi, ma ad Anfield i Reds possono contare sul proprio pubblico

Jacopo del Monaco 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 10:02)

Nel corso della giornata odierna torna in scena la Champions League ed una delle due partite che andrà in scena metterà di fronte il Liverpool ed il Psg. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della gara di ritorno della massima competizione europea. La scorsa settimana, i parigini hanno vinto 2-0 al Parco dei Principi coi gol di K'varatskhelia e Doué. L'incontro comincerà alle ore 21:00 e si disputerà ad Anfield. Nell'attesa, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra le due potenze del calcio europeo.

I precedenti tra Liverpool e Psg — Il Paris Saint-Germain allenato dallo spagnolo Luis Enrique detiene il titolo di Campione d'Europa avendo vinto 5-0 contro l'Inter la finale della scorsa edizione della Champions League. Di conseguenza, il club della capitale transalpina sta lottando per difendere il titolo. Il Liverpool che ha come tecnico l'olandese Arne Slot, dal canto suo, ha vinto l'ultima volta la coppa dalle grandi orecchie nel 2019 e la gara di domani può essere l'opportunità per continuare a lottare per almeno un titolo in questa stagione.

Questa sera i due club giocheranno contro per l'ottava volta nella storia del calcio europeo. La prima stagione in cui si sono affrontati risale al 1996/1997, per la precisione alla semifinale della Coppa delle Coppe: all'andata il Paris Saint-Germain ha vinto 3-0 grazie ai gol di Leonardo, Benoît Cauet e Jérôme Leroy. Nonostante la sconfitta per 2-0 ad Anfield con reti di Fowler e Wright, i parigini hanno giocato la finale della competizione poi persa contro il Barcellona. Nelle sette sfide che ci sono state, la squadra che milita in Ligue 1 ha vinto quattro volte, una in più rispetto ai detentori della Premier League.

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Le sfide dei due club in Champions League — Quella attualmente in corso è la terza edizione della massima competizione europea in cui i cammini dei Reds e della squadra della capitale francese s'incontrano. Le prime due sfide in Champions risalgono alla fase a gironi della stagione 2018/2019, quella terminata col Liverpool Campione d'Europa. Nel primo incontro i Reds hanno vinto 3-2 in Inghilterra, mentre in quello successivo il Paris Saint-Germain ha avuto la meglio tra le mura amiche del Parco dei Principi vincendo 2-1.

Anche nella scorsa edizione della coppa dalle grandi orecchie i due club hanno avuto modo di sfidarsi, per la precisione agli ottavi di finale. Il Liverpool ha vinto a Parigi la gara d'andata grazie alla rete di Harvey Elliott al minuto 87. Nel match di ritorno disputato ad Anfield, invece, Ousmane Dembélé ha portato l'incontro ai supplementari e poi ai rigori, dove il Paris Saint-Germain ha vinto anche grazie a Gianluigi Donnarumma, il quale ha parato i tiri di Darwin Núñez e Curtis Jones.