Nonostante un risultato che non sorride ai blaugrana, il talento spagnolo carica i suoi credendo nel raggiungimento delle semifinali.

Vincenzo Di Chio 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 18:45)

La sfida traBarcellona e Atletico Madrid si prospetta come uno degli appuntamenti più affascinanti dei quarti di finale di Champions League. Nella gara d'andata, i blaugrana sono usciti sconfitti per 0-2, un risultato inaspettato che ora costringe i catalani a cercare una rimonta alquanto complessa. In palio c'è l'accesso alle semifinali di Champions League, obiettivo che rappresenta un traguardo fondamentale per le due compagini. A tal proposito ha parlato in conferenza stampa l'esterno del Barcellona, Lamine Yamal.

Fiducia e mentalità: le parole di Yamal — Nonostante il risultato sfavorevole della gara di andata, Yamal, in conferenza stampa, ha trasmesso grande sicurezza e fiducia nei mezzi della squadra. Lo spagnolo non si lascia influenzare dal peso della partita e mette in evidenza come il gruppo sia in un momento di forma strabiliante e abbia la giusta esperienza per ribaltare il risultato: "Per fortuna gioco nel Barcellona e ci sono giocatori di grandissima qualità, veterani di livello mondiale che lo dimostrano sempre. Non credo che tutto dipenda solo da me ma anche se così fosse, non mi importa. Abbiamo giocatori capaci di decidere le partite in un attimo e per questo ho grande fiducia nella mia squadra", dichiara in conferenza stampa.

Il giovane talento ha sottolineato la propria determinazione, ricordando anche qualche difficoltà avuta nei mesi scorsi: "Sono super motivato, adesso sono in gran forma, il mio stato di forma è stato messo in pericolo per una brutta pubalgia". Le sue parole dimostrano la sua mentalità: nonostante la giovane età ha voglia di prendersi la squadra sulle spalle ed essere decisivo in una partita così delicata. Il suo stato di forma dimostra quanto Lamine sia indispensabile per la squadra di Flick: nell'ultima giornata di Liga oltre ad aver realizzato due gol e fornito due assist, le sue giocate hanno lasciato di stucco i tifosi, pronti a realizzare il sogno della Remuntada.

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Motivazione e spensieratezza — Oltre alla convinzione nelle proprie qualità, emerge anche un atteggiamento che molte volte può apparire presuntuoso. Il baby fenomeno arriva alla partita con grande entusiasmo: "Mi sento molto bene, ho tanta voglia di incidere sulla partita, sono motivato e per questo spero di poter fare la differenza". Non manca nemmeno un pizzico di ironia e una piccola battuta nei confronti del tecnico Simeone, segno di una personalità già ben definita nonostante la sua tenera età :"Vediamo se il Cholo mi permetterà di fare tanti uno contro uno, così mi posso divertire ed essere determinante". Il Barcellona avrà bisogno del miglior Yamal ma non solo: serviranno anche coraggio e carattere per tentare una rimonta che, assumerebbe il valore di una vera e propria inpresa.