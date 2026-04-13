Le immagini hanno mostrato un Kylian Mbappè sanguinante dopo il colpo subìto eppure l'arbitro non lo ha ritenuto falloso. Il popolo blancos è una furia

Mattia Celio Redattore 13 aprile - 17:14

Un episodio che ha mandato il Real Madrid su tutte le furie e che ancora continua a fare discutere. Il calcio di rigore non assegnato ai blancos per un colpo subìto da Mbappè si è rivelato decisivo nell'amaro pareggio per 1-1 contro il Girona. Con questo nuovo stop, la squadra di Arbeloa vede il Barcellona scappare sempre più verso la vittoria de LaLiga. E mercoledì ci sarà la sfida contro il Bayern Monaco.

Real Madrid, un rigore che può aver chiuso il discorso LaLiga: i blancos non ci stanno — Il Girona ha inferto un altro duro colpo al Real Madrid venerdì scorso. Il pareggio al Santiago Bernabéu (1-1) contro i catalani ha lasciato la squadra di Arbeloa sotto shock e praticamente fuori dalla corsa al titolo. Il Barcellona, vittorioso in casa contro l'Espanyol (4-1), ora ha nove punti di vantaggio in testa alla classifica a sole sette giornate dalla fine del campionato.

Ma si può dire che il vero duro colpo lo ha inferto l'arbitro. La gomitata data a Mbappé a due minuti dalla fine non è stata ritenuta fallosa dall'arbitro Roja che, a sua volta, ha ritenuto che il francese si fosse tuffato. La verità è che l'ex giocatore del PSG ha poi dovuto essere medicato in campo con il naso sanguinante. Lo hanno confermato anche le numerose immagine che sono circolate sui social subito dopo il fischio finale.

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Uno dei tifosi del Real Madrid che ritiene la decisione ingiusta è il giornalista Siro López, che ha dichiarato a 'El Partidazo' (Cope): "Sono arrabbiato con l'arbitro; vedo intenzioni malevole". Non è colpa dell'arbitro. È incredibile che nessuno di loro abbia visto il sangue che sgorgava dal viso di Mbappé e non abbia pensato di segnalarlo all'ufficiale superiore. Non ci posso credere. Non ha fischiato il rigore perché non voleva". Mercoledì, intanto, i blancos dovranno tentare la rimonta sul campo del Bayern Monaco. Ultima spiaggia per evitare di chiudere la stagione senza trofei.