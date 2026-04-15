L’attaccante dell’Hoffenheim, Fisnik Asllani, è balzato in cima alla lista dei desideri del Barcellona per l’estate 2026, segnando un potenziale cambio di strategia del club catalano con meno investimenti faraonici su top player già affermati e più scouting mirato su talenti considerati pronti per il salto definitivo.
CALCIOMERCATO
Asllani, parla l’agente: contatti con il Barcellona per il trasferimento quest’estate
Con i suoi 191 cm di altezza, il kosovaro classe 2002 garantisce quella presenza in area che mancherà dopo l'addio di Robert Lewandowski alla fine della stagione, ma a differenza di un classico numero 9 fisico, Fisnik possiede piedi educati per poter partecipare attivamente alla costruzione della manovra.
Asllani al Barcellona, i numeri dell'attaccante e il sogno quasi realizzato—
Quest'anno abbiamo assistito all' esplosione di Fisnik Asllani nel calcio dei grandi. Dopo i prestiti delle scorse stagioni all'Austria Vienna e all'Elversberg, l'attaccante kosovaro è tornato all'Hoffenheim come protagonista assoluto, diventando il fulcro offensivo della squadra tedesca. Quest'anno la sua stagione conta 30 presenze, 7 assist e 10 gol tra tutte le competizioni confermandosi pronto per il grande salto in un Top Club.
I suoi agenti hanno dichiarato ai microfoni di Kicker.De che c'è già stato un incontro tra le parti. Il contratto che lega l'attaccante alla squadra attuale contiene una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, cifrà che dovrà essere pagata dai catalani se vogliono assicurarsi le prestazioni del calciatore. Per l'Hoffenheim sarebbe una maxi-plusvalenza, avendo acquistato il calciatore a 0 dalle giovanili dell'Union Berlino.
Anche il calciatore si è espresso sul suo possibile trasferimento, rimanendo sorpreso dalla veloce evoluzione che ha avuto in una sola stagione: “È incredibile quanto velocemente possano cambiare le cose. Se penso che un anno e mezzo fa giocavo all’Elversberg e il mio valore era di 800mila euro, adesso è già di 30 milioni". ha dichiarato l'attaccante.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi su Bet365.
Il suo acquisto segnerebbe una vittoria strategica per il Barcellona, capaci di assicurarsi un talento nel pieno della sua ascesa a un prezzo che, nel mercato attuale, potrebbe rivelarsi un vero affare nel giro di un paio di stagioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA