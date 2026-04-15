Quest'anno abbiamo assistito all' esplosione di Fisnik Asllani nel calcio dei grandi. Dopo i prestiti delle scorse stagioni all' Austria Vienna e all' Elversberg , l'attaccante kosovaro è tornato all' Hoffenheim come protagonista assoluto, diventando il fulcro offensivo della squadra tedesca. Quest'anno la sua stagione conta 30 presenze , 7 assist e 10 gol tra tutte le competizioni confermandosi pronto per il grande salto in un Top Club .

I suoi agenti hanno dichiarato ai microfoni di Kicker.De che c'è già stato un incontro tra le parti. Il contratto che lega l'attaccante alla squadra attuale contiene una clausola rescissoria da 30 milioni di euro , cifrà che dovrà essere pagata dai catalani se vogliono assicurarsi le prestazioni del calciatore. Per l'Hoffenheim sarebbe una maxi-plusvalenza , avendo acquistato il calciatore a 0 dalle giovanili dell'Union Berlino.

Anche il calciatore si è espresso sul suo possibile trasferimento, rimanendo sorpreso dalla veloce evoluzione che ha avuto in una sola stagione: “È incredibile quanto velocemente possano cambiare le cose. Se penso che un anno e mezzo fa giocavo all’Elversberg e il mio valore era di 800mila euro, adesso è già di 30 milioni". ha dichiarato l'attaccante.