Augsburg-Hoffenheim: probabili formazioni e streaming

Augsburg-Hoffenheim, equilibrio fragile: sfida da gol e tensione in Bundesliga

Stefano Sorce 10 aprile - 01:57

Augsburg-Hoffenheim porta in campo una partita sporca, tesa e piena di significati diversi. Venerdì 11 aprile 2026 alle 20:30, alla WWK Arena, si affrontano due squadre che arrivano con esigenze opposte: i padroni di casa vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza, mentre l’Hoffenheim cerca di rimettere ordine in un momento che ha tolto certezze soprattutto in difesa. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS AUGSBURG-HOFFENHEIM SU BET365.

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Il momento dell’Augsburg — L’Augsburg arriva a questa sfida con una classifica relativamente tranquilla. Il margine sulla zona pericolosa è sufficiente per non vivere con l’acqua alla gola, ma non abbastanza per rilassarsi completamente. Il pareggio nell’ultimo turno ha interrotto una serie negativa e ha riportato un minimo di ordine. La squadra non è brillante, ma ha un obiettivo chiaro: fare punti in casa e chiudere il discorso permanenza senza dover aspettare le ultime giornate. Il problema è che l’Augsburg fatica a imporre davvero il proprio gioco. Quando deve costruire la partita, spesso si incarta. Quando invece trova spazi, diventa più pericoloso. Per questo contro l’Hoffenheim il piano sarà abbastanza diretto: intensità, pressione e ricerca dell’episodio.

Il momento dell’Hoffenheim — L’Hoffenheim arriva con una sensazione completamente diversa. La classifica resta buona, ma il momento è complicato. Le ultime settimane hanno tolto sicurezza, soprattutto dietro. Il dato che pesa di più è quello difensivo: 13 gol subiti nelle ultime 6 partite. Troppi. E soprattutto troppo facili. La squadra ha perso compattezza e quando viene attaccata con ritmo va spesso in difficoltà. In avanti, però, la qualità resta. Il talento offensivo non manca e basta poco per accendersi. È proprio questo il punto: l’Hoffenheim non è una squadra in crisi totale, è una squadra sbilanciata.

Le probabili formazioni di Augsburg-Hoffenheim — L’Augsburg si affida a un sistema a tre dietro con Gouweleeuw a guidare la linea difensiva, affiancato da Chaves e Zesiger. Sugli esterni ci sarà ampiezza con Fellhauer e Giannoulis, mentre in mezzo Massengo e Rieder avranno il compito di dare equilibrio e copertura. Sulla trequarti spazio alla qualità di Kade e Claude-Maurice, chiamati a supportare l’unica punta Ribeiro.

L’Hoffenheim risponde con un 4-3-1-2 più verticale. Baumann tra i pali, linea difensiva con Kabak riferimento centrale e Coufal-Bernardo sugli esterni. A centrocampo Prömel e Avdullahu dovranno dare sostanza, con Prass più libero di accompagnare l’azione. Sulla trequarti agirà Asllani, mentre davanti la coppia Lemperle-Touré proverà ad attaccare la profondità e sfruttare gli spazi concessi dalla difesa dell’Augsburg.

Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Chaves, Gouweleeuw, Zesiger; Fellhauer, Massengo, Rieder, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Ribeiro.

Hoffenheim (4-3-1-2): Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Prömel, Avdullahu, Prass; Asllani; Lemperle, Touré.