Kane come Messi: la rete contro il Real Madrid infrange due record storici

Il percorso di Kane rimarrà per sempre scolpito a caratteri cubitali nella storia della Champions League, nell'elitè dei grandi marcatori

Samuele Dello Monaco 16 aprile - 10:18

Il palcoscenico calcistico europeo consacra, ancora una volta, uno dei centravanti più prolifici e decisivi della storia di questo sport. Harry Kane ha ufficialmente scritto una nuova e indelebile pagina della competizione calcistica più prestigiosa, raggiungendo la fatidica quota di 50 gol in Champions League. Un traguardo a dir poco straordinario, tagliato durante i quarti di finale che ha visto il suo Bayern Monaco imporsi per 4-3 contro il Real Madrid, confermando l'attaccante come un'autentica macchina da rete a livello internazionale.

Il record di Harry Kane — Grazie alla marcatura messa a segno contro i Blancos, l'ex capitano del Tottenham non solo ha mantenuto intatte le speranze della formazione bavarese, ma è entrato di diritto nella leggenda: è infatti il primo calciatore inglese della storia a infrangere il muro delle cinquanta marcature nel massimo torneo continentale per club. Nessun talento d'Oltremanica, prima di lui, si era mai spinto così in alto nell'Olimpo dei migliori marcatori d'Europa.

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Tuttavia, ad impressionare tifosi e addetti ai lavori non è soltanto il numero di gol assoluti, ma la straordinaria velocità temporale con cui questo traguardo è stato raggiunto. Il bomber inglese ha impiegato, infatti, solamente 66 partite per arrivare a cinquanta reti, eguagliando così il primato di Lionel Messi, il quale toccò la medesima vetta esattamente con lo stesso numero di apparizioni. Attualmente, nella speciale graduatoria storica dedicata alla rapidità realizzativa, soltanto due calciatori vantano statistiche migliori: Ruud van Nistelrooy (che ci riuscì in 62 match) e Erling Haaland, recordman indiscusso con appena 49 gare disputate.

Il primo inglese a raggiungere quota 12 — La stagione sportiva europea attualmente in corso si sta rivelando indimenticabile per la stella del Bayern Monaco. Oltre alla pietra miliare dei cinquanta centri complessivi, Harry Kane ha stabilito in queste ore un ulteriore e prestigioso record. Ha raggiunto le 12 reti stagionali in Champions, diventando a tutti gli effetti l'inglese con il maggior numero di realizzazioni in una singola stagione di Champions League.

Guardando la sua immensa carriera calcistica, divisa tra le stagioni con gli Spurs e l'attuale avventura tra le file del gigante tedesco, emerge in modo palese la costanza di un talento puro. L'incredibile media gol e l'innata capacità di risultare decisivo nei momenti chiave, specialmente in sfide da dentro o fuori contro il Real Madrid, sono la prova inconfutabile dell'infinito valore tecnico di Harry Kane.